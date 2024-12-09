Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesapta...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesapta...
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduYalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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