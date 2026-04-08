Bakanlık fırsatçılara göz açtırmıyor! Etiketle oynayan marketlere dudak uçuklatan ceza

Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası kesti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakanlık fırsatçılara göz açtırmıyor! Etiketle oynayan marketlere dudak uçuklatan ceza
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimler kapsamında marketler ve sebze-meyve toptancılarına yönelik yeni cezai işlemleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 7 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda kurallara uymayan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

60 İŞLETMEYE 42,3 MİLYON LİRA CEZA

Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, özellikle sebze ve meyve toptan ticareti yapan firmalar ile çeşitli marketlerin fiyatlarda haksız artışa gittiği tespit ediliyor. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, piyasadaki dengesizliği önlemek amacıyla bu kapsamda tespit edilen 60 işletmeye toplamda 42,3 milyon liralık bir ceza tutarı uyguluyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, aynı kurulun nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği bir önceki toplantıdaki kararlara da atıfta bulunuldu. 3 Nisan'da 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulandığı hatırlatılırken, tedarik zincirinin her aşamasının yakından takip edileceği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere özellikle sebze ve meyve ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurulun 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Sebze ve meyve üreticileri de dahil olmak üzere üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir."

