Bakanlık verileri paylaştı: Türkiye'nin teknoloji ihracatı 112 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin sanayi üretimindeki teknolojik dönüşüm hamlesinin ihracat rakamlarına etkisini açıkladı. Bakanlık verilerine göre, geçen yıl orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı kritik bir eşiği geride bıraktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyadaki yoğun rekabet ortamı ve teknolojik dönüşüm gereklilikleri karşısında Türkiye ekonomisinin teknoloji seviyesini yükseltmek için yoğun çaba harcadığı vurgulandı.

İMALAT SANAYİSİNDEKİ PAY YÜZDE 43,5'E YÜKSELDİ

Yürütülen çalışmalar neticesinde, söz konusu ürün grubundaki ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,8 oranında arttığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, sanayide teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırarak, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatını 2025'te 112 milyar doların üzerine taşımış ve toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payını yüzde 43,5'e çıkarmıştır. Son 23 yılda sağlanan büyük başarıyı, daha da geliştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Açıklamada, ihracattaki bu artışın sürdürülebilirliği için devreye alınan mekanizmalara dikkat çekildi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Merkez Bankasınca sağlanan yatırım taahhütlü avans kredileri, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve savunma sanayisinde gerçekleştirilen atılımların, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin payını gelecek dönemde önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

KOBİ'LERE VE İHRACATÇIYA 'YENİ UFUKLAR' DESTEĞİ

Mevcut teknolojik seviyenin daha da yukarı taşınması amacıyla yeni programların sürekli olarak geliştirildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Bakanlık olarak mevcut teknolojik düzeyimizi daha da yükseltmek için sürekli yeni program ve projeler geliştiriyoruz. Bu çerçevede, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren yüksek teknolojili üretim ile katma değerli ihracatımızı artırmak için tasarım, markalaşma, Turquality, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projelerine yönelik desteklerimiz kesintisiz sürmektedir. Ayrıca, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, fuar, pazara giriş ve ihracatın tabana yayılmasına yönelik desteklerimiz ile e-ihracat gibi ihracatta dijitalleşmesi araçlarımızla, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere, tüm ihracatçılarımıza yeni ufuklar açıyoruz."