Bakanlık "yeterliyiz" dese de fiyatlar artıyor: Kırmızı et neden pahalı?

Vatandaş kasaba uğrayamaz oldu. Kıyma bin liraya yaklaştı. Kuş başı da bin lirayı geçti. Girdi maliyetleri, üretim yeterliliği, üretici destekleri ne durumda? Et neden pahalı? Sorunları ve çözümü ziraat mühendisi Gazi Kutlu'dan öğrenelim.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Uzmanlara göre et fiyat artışının temelinde artan tarım girdileri var. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı sorusunu yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı et üretiminde yeterliliğin % 93 olduğunu açıkladı. Ancak rakamlar sahaya yansımıyor. Dar gelirli fiyat yüksek olduğu için kırmızı ete ulaşmakta güçlük çekiyor.

Kıyma bin liraya yaklaştı. Kuş başı da bin lirayı geçti. Pirzola 2 bin 100, Antrikot bin 600 lira civarında. Tarımsal desteklerin artırılması gerekiyor, aksi halde yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatları daha da artacak.

Hükümetin et ithalatı çözüm olmuyor. Yerli üretici çıkmaza sürükleniyor.

Eti neden pahalı yediğimizi madde madde anlatan Ziraat mühendisi Gazi Kutlu, çözümü de sundu. Planlı üretim şart.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

kırmızı et ziraat
