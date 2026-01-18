Bakanlıktan memuru ilgilendiren karar: Artık o para ödenmeyecek

ÇİFTE YÖNTEM DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni genelgeyle birlikte giyecek yardımlarında “çifte yöntem” uygulanacak.

Buna göre:

Bazı memurlara kıyafet doğrudan verilecek

Bazı memurlara ise yardım maaşa yansıtılacak

Bu uygulamayla kurumlar arasındaki farklılıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.