Bakanlıktan memuru ilgilendiren karar: Artık o para ödenmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı giyecek yardımı genelgesiyle memurlar için yeni dönem başladı. Giyecek yardımlarında “çifte yöntem” uygulanacak, bazı personele nakit ödeme yapılmayacak. Uygulamanın ayrıntıları netleşti.

YENİ GENELGE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin giyecek yardımı uygulamasını kapsayan yeni genelgeyi yayımladı. Genelgeyle birlikte uzun süredir tartışma konusu olan uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, milyonlarca memuru doğrudan ilgilendiriyor.

ÇİFTE YÖNTEM DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni genelgeyle birlikte giyecek yardımlarında “çifte yöntem” uygulanacak.

Buna göre:

Bazı memurlara kıyafet doğrudan verilecek
Bazı memurlara ise yardım maaşa yansıtılacak
Bu uygulamayla kurumlar arasındaki farklılıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KIYAFET PARASI ARTIK NAKİT VERİLMEYECEK

Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel ile belirli teknik kadrolardaki memurlar için nakit ödeme yapılmayacak.

Bu gruptaki personele giyecek yardımı:

Pantolon
Ayakkabı
Mont
İş kıyafeti

şeklinde ayni olarak verilecek.

Bakanlık, bu kapsamda azami birim fiyatları da tek tek belirledi.

KİM NE KADAR ALACAK?

Kıyafetin ayni olarak verilmediği durumlarda ise ödeme nakit olarak yapılacak ve maaşa eklenecek.

Genelgede yer alan rakamlara göre:

Şoför kadrosu: yaklaşık 1.995 TL
Yardımcı hizmetler sınıfı: yaklaşık 1.458 TL

Bu ödemeler, maaş bordrosunda “Sosyal Haklar” başlığı altında yer alacak.

AYNI KIYAFETE İKİ KEZ ÖDEME YOK

Genelgede dikkat çeken bir diğer düzenleme ise kullanım süresi şartı oldu.

Buna göre:

Ayakkabı
Yağmurluk
Mont
Koruyucu kıyafet gibi ürünlerin kullanım süresi dolmadan yeniden ödeme yapılmayacak.

AMAÇ: DENETİM VE KAMU TASARRUFU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu uygulamayla:

Kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını
Kurumlar arası uygulama birliğini
Usulsüz ödemelerin önlenmesini
Denetim mekanizmasının güçlendirilmesini
amaçlıyor.

Yeni sistem 2026 yılı boyunca geçerli olacak.

