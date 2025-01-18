Bakkallar zincir marketlere karşı direniyor

Bakkallar zincir marketlere karşı direniyor. Ancak rekabet şartları eşit değil. İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, "zincir marketlere gelişigüzel serbest bir saha bırakmayın, kural koyun" dedi.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Yayınlanma:

Bakkallar zincir marketlere karşı direniyor. Ancak rekabet şartları eşit değil. İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, "zincir marketlere gelişigüzel serbest bir saha bırakmayın, kural koyun" dedi.


Bakkallıkta insan sevgisi var, hizmet aşkı var. Her köşe başında bizi karşılan bakkallar zincir marketlere direnmekte zorlanıyor.

İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 22 bin, Türkiye genelinde ise 176 bin bakkal var. Pandemi döneminde genç bakkalların sayısı da arttı. Evimizin anahtarını bile emanet ettiğimiz bakkaların dar gelirliye büyük kolaylığı ise veresiye defteri.

Her köşe başına açılan zincir marketler onların kazancını olumsuz etkiliyor. İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, sorunları anlattı.

Rekabet şartları eşit değil. Büyük sermaye sahiplerine karşı bakkalların korunması gerektiğini söyledi, kurallara dikkat çekti.

Yenidoğan çetesi hakkında yeni gelişmeYenidoğan çetesi hakkında yeni gelişmeGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

bakkal market a101 zincir market
Günün Manşetleri
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki
Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama
Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek
21 terörist etkisiz hale getirildi
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları
Ataşehir'de otel yangını
İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmasını onayladı
Çok Okunanlar
Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı
Ataşehir'de otel yangını Ataşehir'de otel yangını
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları 23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları