Bakkallar zincir marketlere karşı direniyor. Ancak rekabet şartları eşit değil. İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, "zincir marketlere gelişigüzel serbest bir saha bırakmayın, kural koyun" dedi.





Bakkallıkta insan sevgisi var, hizmet aşkı var. Her köşe başında bizi karşılan bakkallar zincir marketlere direnmekte zorlanıyor.



İstanbul'da 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 22 bin, Türkiye genelinde ise 176 bin bakkal var. Pandemi döneminde genç bakkalların sayısı da arttı. Evimizin anahtarını bile emanet ettiğimiz bakkaların dar gelirliye büyük kolaylığı ise veresiye defteri.



Her köşe başına açılan zincir marketler onların kazancını olumsuz etkiliyor. İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, sorunları anlattı.



Rekabet şartları eşit değil. Büyük sermaye sahiplerine karşı bakkalların korunması gerektiğini söyledi, kurallara dikkat çekti.