Baklava festivali Bakü’de

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek Geleneksel Baklava Festivali için Türkiye sınırlarını aşıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek olan festival, iki ülkenin tatlı kültürlerini buluşturarak tüm dünyaya Türk ve Azerbaycan kardeşliğini gösterecek.

Festivale Türkiye’den 60 çeşit baklava, Azerbaycan’dan ise 10 farklı tatlı çeşidi damga vuracak. Fıstıklı, cevizli, midye, şöbiyet, havuç dilimi ve soğuk baklava gibi Türk tatlıları ile Bakü, Gabala ve Şeki baklavaları gibi Azerbaycan’ın ünlü lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, festivale dair yaptığı açıklamada, “Baklava yalnızca bir tatlı değil; dostluk, kardeşlik ve paylaşmanın simgesi. Bu yıl hikayesini Azerbaycan’da anlatacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz,” dedi.

20 BİN BAKLAVA DAĞITILACAK

Festivalde ziyaretçiler, hem üretim sürecine tanıklık edecek hem de usta şeflerin hünerlerini izleme şansı bulacak. Etkinlikte 20 bin dilim baklava katılımcılara ikram edilecek.

BAKTAD Başkanı Yıldırım, festivalin ilk kez Türkiye dışında düzenlenmesinin tarihi bir adım olduğunu belirterek, etkinliğin artık uluslararası bir nitelik kazandığını vurguladı. Gelecek yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nde de bu festivali düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Festivale katılacak 100 kişilik Türk heyeti ve Azerbaycanlı tatlı ustaları, ziyaretçilere hem bir kültür hem de lezzet şöleni yaşatacak. Bu etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak değerlerini tüm dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.