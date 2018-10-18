Bal kabakları zahmetli işlemlerden geçtikten sonra sofralarımızı tatlandırıyor. Afyonkarahisar'da üretilen kabaklar başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir gibi birçok büyük şehire gönderiliyor. Ayrıca çiftçilerin, alternatif ürünü olarak da üretime katkı sağlıyor.

Yolculuğu uzun, sofralara gelmesi zahmetli, yemesiyse oldukça lezzetli...



Vazgeçilmez tatlılardan olan bal kabağı Afyonkarahisar'dan çıkıyor yola.



Nuribey beldesinde patatesin yanı sıra üretilen bal kabakları başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir gibi birçok büyük şehire gönderiliyor.



Genellikle patates üretiminin yapıldığı tarlalarda ikinci ürün olarak yetiştirilen bal kabağı, çiftçilere ek gelir imkanı sağlıyor.



Dekar başına verimlilik dikkate alındığında 2 bin 500 ile 3 bin ton civarında bal kabağı üretimi yapılıyor.



ulusal.com.tr

