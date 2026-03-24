Banka banka güncel emekli promosyon oranları: Hangi banka ne kadar ödüyor?

ZİRAAT BANKASI

Maaşı 0-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000-14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000-19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL nakit promosyon sağlanıyor.

İlk kez emekli olanlara veya maaşını bankaya taşıyanlara 40.000 TL tutarında 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı ve ücretsiz HGS etiketi veriliyor.

Mevcut emekliler de yılda iki kez olmak üzere 25.000 TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan faydalandırılıyor.