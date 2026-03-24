Banka banka güncel emekli promosyon oranları: Hangi banka ne kadar ödüyor?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan banka promosyon kampanyalarında rakamlar güncellendi. Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte madde madde tüm bankaların teklifleri...
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği güncel banka promosyon kampanyaları, Mart ayı itibarıyla yeni avantajlarla devreye alındı.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırlanan paketlerde bankalar, 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında şartsız nakit ödemeler gerçekleştiriyor.
İşte banka banka emekli promosyonu miktarları:
ŞEKERBANK
Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL nakit ödeme yapılıyor.
3 adet otomatik fatura talimatı verenlere 5.000 TL ek promosyon veriliyor.
Kredi Kartı (Bonus) kullanımına 3.000 TL, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) için 2.000 TL ve kredi kullanımına 5.500 TL ödeniyor.
Tüm şartların sağlanması durumunda Şekerbank'ın ödediği toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar çıkıyor.
GARANTİ BBVA
1-31 Mart 2026 tarihleri arasında maaşını 3 yıl süreyle bankadan almayı taahhüt edenlere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunuluyor.
Maaşı 0-10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL,
10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,
15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcama yapılması durumunda 6.000 TL bonus veriliyor.
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus imkanı sağlanıyor.
ING
1-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, şartsız olarak maaşı 0-10.000 TL arasında olanlara 6.250 TL,
10.000-15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,
15.000-20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL nakit ödeme gerçekleştiriliyor.
Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam ödeme 28.000 TL'ye kadar ulaşıyor.
İlk defa ING Kredi Kartı'na başvuran ve kartı fiziksel olarak teslim alan emeklilere, hoş geldin hediyesi olarak 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ya da 2.000 TL'ye kadar bonus hediye ediliyor.
DENİZBANK
30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada maaşı 0-9.999 TL olanlara 5.000 TL,
10.000-14.999 TL olanlara 8.000 TL,
15.000-19.999 TL olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL nakit ödeniyor.
Yeni hesap açıp 3 yıl maaş alma sözü veren ve aynı zamanda KMH, otomatik fatura talimatı ile aktif kredi kartı kullanan emeklilere 15.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.
Toplam promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkıyor.
İŞ BANKASI
1-31 Mart 2026 tarihleri arasında, ek koşulsuz olarak maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL,
10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL,
15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL,
20.000 TL üzerinde olanlara 15.000 TL promosyon ödeniyor.
İki yeni fatura talimatı verenlere 1.000 TL MaxiPuan hediye ediliyor.
İlk kez kredi kartı alan müşteriler, aylık 5.000 TL ve üzeri alışveriş yaptıklarında aylık 1.500 TL olmak üzere 6 ayda toplam 9.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanıyor.
Banka ayrıca Maximum Kart'ı yıllık ücretsiz kullanma, ücretsiz ATM nakit çekimi ve indirimli Ek Hesap faizleri gibi 10.000 TL'ye varan ek avantajlar sunuyor.
TEB
Maaşını 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon sağlanıyor.
Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak şartıyla, 2 veya üzeri otomatik fatura talimatı veren emekliler, 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon elde ediyor.
YAPI KREDİ
19 Eylül 2025 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, koşulsuz olarak 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL,
10.000-14.999 TL arasına 10.000 TL,
15.000-19.999 TL arasına 12.500 TL,
20.000 TL üzerine 15.000 TL ödeniyor.
60 gün içinde iki yeni fatura talimatı verilmesi halinde maaş baremine göre (2.000 TL, 3.000 TL, 4.000 TL, 5.000 TL) ek nakit ödül veriliyor.
60 gün içinde asıl bireysel kredi kartları ile toplam 1.000 TL harcama yapılması durumunda yine maaş baremine göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül yatırılıyor.
Dijital aktiflik sağlayanlara maaş bareminden bağımsız 2.000 TL ek nakit veriliyor.
Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olanlara harcama koşulu olmaksızın 3.000 TL ek nakit sunuluyor ve toplam ödül 30.000 TL'ye varıyor.
QNB
8 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında maaşı 0-9.999 TL olanlara 8.500 TL,
10.000-14.999 TL olanlara 13.500 TL,
15.000-19.999 TL olanlara 16.500 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 20.000 TL temel ödeme yapılıyor.
2 yeni otomatik fatura talimatına 3.000 TL nakit veriliyor.
Onaylanan minimum 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanımına 2.500 TL ek nakit ödeniyor.
Onaylanan ve tek seferde minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına 2.500 TL nakit sağlanıyor.
QNB Emekli Kredi Kartı ile yapılan eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 125 TL olmak üzere yıllık toplam 3.000 TL iade ediliyor ve toplam promosyon 31.000 TL'yi buluyor.
ALBARAKA
1-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya ile maaşı 0-9.999 TL olanlara 8.300 TL,
10.000-14.999 TL olanlara 13.300 TL,
15.000-19.999 TL olanlara 16.600 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 20.000 TL promosyon yatırılıyor.
2 otomatik fatura talimatı verenler promosyona ek 1.400 TL ödül alıyor.
Bankaya referansla getirilen her bir yeni emekli müşteri için 1.075 TL (toplamda en fazla 8.600 TL) ödül sunularak toplam kazanç 30.000 TL'ye ulaşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Maaşı 0-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000-14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000-19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL nakit promosyon sağlanıyor.
İlk kez emekli olanlara veya maaşını bankaya taşıyanlara 40.000 TL tutarında 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı ve ücretsiz HGS etiketi veriliyor.
Mevcut emekliler de yılda iki kez olmak üzere 25.000 TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan faydalandırılıyor.
VAKIFBANK
3 yıllık taahhüt karşılığında maaşı 0-10.000 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL ödeniyor.
Taahhüt süresi içerisinde gelir ve aylık tutarlarında yıllık artış olması durumunda ilave promosyon ödemesi yapılmıyor.
HALKBANK
Maaşı 10.000-14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000-19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL'nin altında olan hak sahiplerine de başvurmaları halinde 5.000 TL ödeme gerçekleştiriliyor.