Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve mevduat faizi gelirlerinden alınan verginin artması, bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Gazete Duvar'a göre, son 6 haftada yaşanan değişiklikler, mevduat sahiplerinin aylık gelirlerini ve yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. 6 ay vadeye kadar mevduat faizinden alınan verginin yüzde 15'e yükselmesiyle, faiz gelirleri de bir miktar düşüş yaşadı.