Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?
TCMB'nin faiz indirimleri ve mevduat faizlerinde yaşanan değişiklikler sonrası, 70 bin liranın 32 günlük getirisinin hangi bankalarda ne kadar olduğu belli oldu. Son haftalarda yaşanan faiz değişiklikleri, yatırımcıların gelirlerini etkiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve mevduat faizi gelirlerinden alınan verginin artması, bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Gazete Duvar'a göre, son 6 haftada yaşanan değişiklikler, mevduat sahiplerinin aylık gelirlerini ve yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. 6 ay vadeye kadar mevduat faizinden alınan verginin yüzde 15'e yükselmesiyle, faiz gelirleri de bir miktar düşüş yaşadı.
70 bin lira ile bankalar arasındaki faiz farkları yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Bankalar arasında faiz oranları ve uygulanan vergi dilimlerine göre, aynı miktarda yatırım yapıldığında getiriler değişkenlik gösteriyor.
İşte farklı bankalara göre 70 bin liranın 32 günlük getirisi:
ON Plus
Standart Vadeli Hesap
%50
Faiz Oranı
2.608,22 TL
Net Kazanç
72.608,22 TL
Vade Sonu Tutar
FİBA BANK
Kiraz Hesap
Standart Vadeli Hesap
%49,5
Faiz Oranı
2.582,14 TL
Net Kazanç
72.582,14 TL
Vade Sonu Tutar
ODEA
Günlük Vadeli Hesap
%48,5
Faiz Oranı
2.529,97 TL
Net Kazanç
72.529,97 TL
Vade Sonu Tutar
TEB
Marifetli Hesap
Standart Vadeli Hesap
%48
Faiz Oranı
2.503,89 TL
Net Kazanç
72.503,89 TL
Vade Sonu Tutar
ING
Turuncu Hesap
Standart Vadeli Hesap
%48
Faiz Oranı
2.503,89 TL
Net Kazanç
72.503,89 TL
Vade Sonu Tutar
DENİZBANK
E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
%45,5
Faiz Oranı
2.373,48 TL
Net Kazanç
72.373,48 TL
Vade Sonu Tutar
YAPI KREDİ
Dönüşüm Hesabı TL
Standart Vadeli Hesap
%44,5
Faiz Oranı
2.321,32 TL
Net Kazanç
72.321,32 TL
Vade Sonu Tutar
GARANTİ BANKASI
Standart Vadeli Hesap
%43,5
Faiz Oranı
2.269,15 TL
Net Kazanç
72.269,15 TL
Vade Sonu Tutar
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Standart Vadeli Hesap
%37
Faiz Oranı
1.930,08 TL
Net Kazanç
71.930,08 TL
Vade Sonu Tutar
HSBC
Standart Vadeli Hesap
%46
Faiz Oranı
2.399,56 TL
Net Kazanç
72.399,56 TL
Vade Sonu Tutar
AKBANK
Standart Vadeli Hesap
%45
Faiz Oranı
2.347,4 TL
Net Kazanç
72.347,4 TL
Vade Sonu Tutar
QNB
Standart Vadeli Hesap
%44
Faiz Oranı
2.295,23 TL
Net Kazanç
72.295,23 TL
Vade Sonu Tutar
HALK BANKASI
E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
%38
Faiz Oranı
1.982,25 TL
Net Kazanç
71.982,25 TL
Vade Sonu Tutar
ŞEKERBANK
E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
%38
Faiz Oranı
1.982,25 TL
Net Kazanç
71.982,25 TL
Vade Sonu Tutar