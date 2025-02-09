Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

TCMB'nin faiz indirimleri ve mevduat faizlerinde yaşanan değişiklikler sonrası, 70 bin liranın 32 günlük getirisinin hangi bankalarda ne kadar olduğu belli oldu. Son haftalarda yaşanan faiz değişiklikleri, yatırımcıların gelirlerini etkiliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve mevduat faizi gelirlerinden alınan verginin artması, bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Gazete Duvar'a göre, son 6 haftada yaşanan değişiklikler, mevduat sahiplerinin aylık gelirlerini ve yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. 6 ay vadeye kadar mevduat faizinden alınan verginin yüzde 15'e yükselmesiyle, faiz gelirleri de bir miktar düşüş yaşadı.

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

70 bin lira ile bankalar arasındaki faiz farkları yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Bankalar arasında faiz oranları ve uygulanan vergi dilimlerine göre, aynı miktarda yatırım yapıldığında getiriler değişkenlik gösteriyor.

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte farklı bankalara göre 70 bin liranın 32 günlük getirisi:

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

ON Plus

Standart Vadeli Hesap
%50
Faiz Oranı

2.608,22 TL
Net Kazanç


72.608,22 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

FİBA BANK 

Kiraz Hesap

Standart Vadeli Hesap

%49,5
Faiz Oranı

2.582,14 TL
Net Kazanç

72.582,14 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

ODEA

Günlük Vadeli Hesap
%48,5

Faiz Oranı
2.529,97 TL

Net Kazanç
72.529,97 TL

Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

TEB

Marifetli Hesap

Standart Vadeli Hesap
%48
Faiz Oranı

2.503,89 TL
Net Kazanç

72.503,89 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

ING

Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap
%48
Faiz Oranı

2.503,89 TL
Net Kazanç

72.503,89 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

DENİZBANK

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap
%45,5
Faiz Oranı

2.373,48 TL
Net Kazanç

72.373,48 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

YAPI KREDİ

Dönüşüm Hesabı TL

Standart Vadeli Hesap
%44,5
Faiz Oranı

2.321,32 TL
Net Kazanç

72.321,32 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

GARANTİ BANKASI 

Standart Vadeli Hesap
%43,5
Faiz Oranı

2.269,15 TL
Net Kazanç

72.269,15 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Standart Vadeli Hesap
%37
Faiz Oranı

1.930,08 TL
Net Kazanç

71.930,08 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

HSBC 

Standart Vadeli Hesap
%46
Faiz Oranı

2.399,56 TL
Net Kazanç

72.399,56 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

AKBANK 

Standart Vadeli Hesap
%45
Faiz Oranı

2.347,4 TL
Net Kazanç

72.347,4 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

QNB

Standart Vadeli Hesap
%44
Faiz Oranı

2.295,23 TL
Net Kazanç

72.295,23 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 16

HALK BANKASI 

E-Mevduat Hesabı

Standart Vadeli Hesap
%38
Faiz Oranı

1.982,25 TL
Net Kazanç

71.982,25 TL
Vade Sonu Tutar

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Banka faizlerinde son durum: 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 17

ŞEKERBANK

E-Mevduat Hesabı

Standart Vadeli Hesap
%38
Faiz Oranı

1.982,25 TL
Net Kazanç

71.982,25 TL
Vade Sonu Tutar

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