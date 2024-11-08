Banka hesabı olanlar dikkat: Dolandırıcılıkta yeni yöntem

Dolandırıcıların yeni yöntemi Banka hesaplarına kaynağı belirsiz bir şekilde yüksek miktarlarda para göndermek. Sizde parayı gidip çekip kullanıyorsanız dolandırıcıların ağına düşüyor, suça ortak oluyorsunuz. Peki bu gibi risklerle karşı karşıya kalmamak için nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
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Son zamanlarda banka hesaplarına bilinmeyen kaynaklardan büyük meblağlar yatırılıyor. Bu durum, genellikle dolandırıcıların kullandığı yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Yöntemleri farklı, amaçları aynı. Sadece dolandırmakla yetinmeyip suça da ortak ediyorlar. Banka hesabınıza kaynağı belli olmayan bir yerden para geliyor ve siz de gidip bu parayı çekiyorsunuz. Aslında farkında olmadan dolandırıcılık zincirinin parçası oluyorsunuz.

Yasa dışı paraların yasal hale getirilmesi için kullanılan yöntemlerden biri olan bu dolandırıcılık şekli, son zamanlarda sıkça duyulmakta. Genellikle yasa dışı bahis, online kumar ve başka yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin hesaba yatırılmasıyla bu tip dolandırıcılık yöntemleri uygulanıyor. Hesabınıza gelen bu paraların arkasında yasa dışı faaliyetlerin olma olasılığı yüksek. Parayı kullandığınızda suça ortak oluyorsunuz.

Bu durumda, banka hesabınıza bloke konulabilir ve hakkınızda yasal takip işlemleri başlatılabilir. Peki, hesabınıza yüklü miktarda para yatırılırsa ne yapılmalı, nasıl önlem alınmalı? Böyle bir durum gerçekleştiğinde kesinlikle bankanızı arayarak hesap üzerindeki para trafiğini dondurmalısınız. Ayrıca, bağlı bulunduğunuz savcılığa giderek durumu bildirmeniz gerekir. Böyle bir güvenlik önlemi alarak bu tür dolandırıcılıklardan kurtulabilirsiniz.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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