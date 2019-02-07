banner1002
Büyük operasyon: Gözaltılar var
Büyük operasyon: Gözaltılar var
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
'ABD özür dilerse kabul etmeye hazırız'
'ABD özür dilerse kabul etmeye hazırız'
Madenleri devlet işletsin
Madenleri devlet işletsin

Banka kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi! Geçici madde eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı"na "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir." şeklindeki geçici madde eklendi

Banka kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi! Geçici madde eklendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı.

BDDK'nın, bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik taslakları internet sitesinde yayımlandı.

İlgili yönetmelik taslaklarına, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir." şeklindeki geçici madde eklendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #BDDK #banka kredisi #geçici madde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.