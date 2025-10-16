Bankacılık devinden çarpıcı rapor: Altın uçacak, gümüş rekor kıracak!

Avustralya merkezli bankacılık devi ANZ Group, altın ve gümüşteki olağanüstü yükselişin süreceğini öngördü.

Avustralya merkezli finans devi ANZ Group, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin güncel raporunu yayımladı.

Raporda, altının olağanüstü rallisinin yavaşlama belirtisi göstermediği belirtilerek, Fed’in faizleri düşürmesiyle fiyatların daha da artacağı öngörüldü.

Banka analistleri, altın için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, altının ons fiyatı 2024 yılı sonuna kadar 4 bin 400 dolar, 2026 Haziran döneminde ise 4 bin 600 dolar seviyesine ulaşacak.

FED’İN FAİZ ADIMLARI YÜKSELİŞİ DESTEKLEYECEK

ANZ Group’un değerlendirmesinde, altının yükselişinin birçok yapısal faktör tarafından desteklendiği vurgulandı.

Raporda, Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar, politik belirsizlikler, ticaret tarifeleri, jeopolitik gerginlikler ve artan borç yükü gibi unsurların altına olan talebi güçlendirdiği ifade edildi.

Analistler, Fed’in 2026 Mart ayına kadar dört kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini belirterek, bu sürecin değerli metalleri yukarı taşıyacağını bildirdi.

“YÜKSEK FİYATLAR MUHTEMELEN SÜRECEK”

ANZ Group analistleri, altının uzun vadeli seyrine ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

Altındaki yükseliş “yapısal faktörler tarafından destekleniyor ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürüleceği” ifade edildi.

GÜMÜŞ İÇİN 57,50 DOLARLIK ZİRVE BEKLENTİSİ

Banka, gümüş fiyatları için de dikkat çeken tahminlerde bulundu. Raporda, gümüşün 2026 ortasında ons başına 57,50 dolara ulaşarak tarihi zirvesini göreceği belirtildi.

Ancak ANZ analistleri, bu öngörülere rağmen aşağı yönlü risklere karşı da uyardı. 

Raporda, “Fed’in şahin bir tutum izlemesi ve ABD ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürmesi durumunda fiyatların baskı altında kalabileceği” vurgulandı.

