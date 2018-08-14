Amerika'nın ekonomik kuşatması karşısında bankacılık sektörü de birbirine kenetlenmiş durumda. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Herkesin parası emniyette." derken, Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil'den de olumlu mesajlar "Türkiye'ye güvenin tam" olduğunu söyledi.





Amerika'nın yaptırım ve şantajları karşısında dövizdeki dalgalanmaya Banka müdürleri "tek vücutuz" açıklaması yaptı, manipülasyonlara karşı uyardı.



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Washington'un ekonomik kuşatmasına verilen tepkiyi değerlendirdi.



Spekülasyonlara karşı Ateş, "Herkesin parası emniyette." vurgusu yaptı.



Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil de NTV yayınında konuştu.



Garanti Bankası'nın yüzde 49,85 payı İspanyol şirket BBVA'ya ait. Banka müdürü Erbil, İspanya'nın Türkiye'ye bakışını "Güvenleri tam" olarak açıkladı.



Erbil, yükselen döviz karşısında alınan tedbirleri de yerinde buldu.



Bankacılık sektörü kenetlendi.Amerika'nın yaptırım ve şantajları karşısında dövizdeki dalgalanmaya Banka müdürleri "tek vücutuz" açıklaması yaptı, manipülasyonlara karşı uyardı.DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Washington'un ekonomik kuşatmasına verilen tepkiyi değerlendirdi.Spekülasyonlara karşı Ateş, "Herkesin parası emniyette." vurgusu yaptı.Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil de NTV yayınında konuştu.Garanti Bankası'nın yüzde 49,85 payı İspanyol şirket BBVA'ya ait. Banka müdürü Erbil, İspanya'nın Türkiye'ye bakışını "Güvenleri tam" olarak açıkladı.Erbil, yükselen döviz karşısında alınan tedbirleri de yerinde buldu.