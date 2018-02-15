BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 9 Şubat itibarıyla 2 trilyon 159 milyar 870 milyon liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 489 milyon lira artarak 2 trilyon 159 milyar 870 milyon liraya çıktı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 9 Şubat ile biten haftada 12 milyar 489 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 147 milyar 381 milyon liradan 2 trilyon 159 milyar 870 milyon liraya yükseldi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 60 milyar 91 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 981 milyar 998 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 11 milyar 366 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 816 milyar 848 milyon liraya çıktı.



Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 9 Şubat ile biten haftada 689 milyon lira artarak 401 milyar 62 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 571 milyon lirası konut, 7 milyar 156 milyon lirası taşıt ve 201 milyar 334 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 145 milyon lira azalarak 355 milyar 207 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,8 azalışla 90 milyar 661 milyon liraya geriledi.



Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 369 milyon lirası taksitli, 48 milyar 291 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 9 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 10,3 artarak 15 milyar 752 milyon liraya yükseldi.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 418 milyar 401 milyon liradan, 418 milyar 370 milyon liraya geriledi.