BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 23 Şubat itibarıyla 2 trilyon 168 milyar 568 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 749 milyon lira artarak 2 trilyon 168 milyar 568 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 23 Şubat ile biten haftada 5 milyar 749 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 162 milyar 819 milyon liradan 2 trilyon 168 milyar 568 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 58 milyar 159 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 991 milyar 740 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 3 milyar 167 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 826 milyar 519 milyon liraya geriledi.



Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 23 Şubat ile biten haftada 1 milyar 371 milyon lira artarak 402 milyar 129 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 682 milyon lirası konut, 7 milyar 151 milyon lirası taşıt ve 202 milyar 296 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 875 milyon lira artarak 356 milyar 933 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,04 artışla 89 milyar 623 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 835 milyon lirası taksitli, 47 milyar 788 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 23 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 azalarak 15 milyar 742 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,2 artışla 418 milyar 515 milyon liradan 419 milyar 414 milyon liraya yükseldi.