Bankalar arasında faiz savaşı! 1 milyon 250 bin TL’ye hangi banka ne kadar kazanç veriyor?
Kısa vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları hızla yükseliyor. 1 milyon 250 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? İşte bankalara göre getiriler...
Kasım 2025 itibarıyla bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden artırdı. 1 milyon 250 bin TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatıran yatırımcılar, faiz oranına göre yaklaşık 36 ila 43 bin TL arasında net kazanç elde ediyor.
İşte banka banka 1 milyon 250 bin TL’nin aylık getirisi:
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.293.397,26 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 38.852,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.852,94 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 39.468,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.468,11 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 37.605,25 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.605,25 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 37.194,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.194,35 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 40.400,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.400,19 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 37.068,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.068,49 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 37.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.520,55 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 35.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.712,33 TL