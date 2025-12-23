Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor?

Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, parası olan için kazanç kapısı aralandı. 2 milyon lirasını bankaya yatıran 32 günde servet değerinde getiri sağlıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte 23 Aralık itibarıyla güncel faiz oranları ve net kazanç tablosu...

Yayınlanma: Güncellenme:


Merkez Bankası'nın faiz kararları ve piyasadaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını hızlandırdı. Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında oranlar güncellendi.



İşte 2 milyon TL için 32 gün vadede bankaların sunduğu faiz oranları, net getiri ve vade sonu toplam tutarları:



CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 66.132,67 TL
Vade sonu tutar: 2.066.132,67 TL



HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 66.132,67 TL
Vade sonu tutar: 2.066.132,67 TL



getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 56.637,19 TL
Vade sonu tutar: 2.056.637,19 TL



Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 58.176,27 TL
Vade sonu tutar: 2.058.176,27 TL



ING
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 55.429,06 TL
Vade sonu tutar: 2.055.429,06 TL



QNB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 57.537,53 TL
Vade sonu tutar: 2.057.537,53 TL



ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 63.148,98 TL
Vade sonu tutar: 2.063.148,98 TL



Odea
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 59.309,59 TL
Vade sonu tutar: 2.059.309,59 TL



DenizBank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 58.586,30 TL
Vade sonu tutar: 2.058.586,30 TL



Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 58.586,30 TL
Vade sonu tutar: 2.058.586,30 TL



Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,47
Aylık getiri: 58.542,90 TL
Vade sonu tutar: 2.058.542,90 TL



Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 57.863,01 TL
Vade sonu tutar: 2.057.863,01 TL



Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 57.139,73 TL
Vade sonu tutar: 2.057.139,73 TL



İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 56.416,44 TL
Vade sonu tutar: 2.056.416,44 TL

