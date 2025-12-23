Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, parası olan için kazanç kapısı aralandı. 2 milyon lirasını bankaya yatıran 32 günde servet değerinde getiri sağlıyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte 23 Aralık itibarıyla güncel faiz oranları ve net kazanç tablosu...
Merkez Bankası'nın faiz kararları ve piyasadaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını hızlandırdı. Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında oranlar güncellendi.
İşte 2 milyon TL için 32 gün vadede bankaların sunduğu faiz oranları, net getiri ve vade sonu toplam tutarları:
CEPTETEB
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 66.132,67 TL
Vade sonu tutar: 2.066.132,67 TL
HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 66.132,67 TL
Vade sonu tutar: 2.066.132,67 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 56.637,19 TL
Vade sonu tutar: 2.056.637,19 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 58.176,27 TL
Vade sonu tutar: 2.058.176,27 TL
ING
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 55.429,06 TL
Vade sonu tutar: 2.055.429,06 TL
QNB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 57.537,53 TL
Vade sonu tutar: 2.057.537,53 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 63.148,98 TL
Vade sonu tutar: 2.063.148,98 TL
Odea
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 59.309,59 TL
Vade sonu tutar: 2.059.309,59 TL
DenizBank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 58.586,30 TL
Vade sonu tutar: 2.058.586,30 TL
Akbank
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 58.586,30 TL
Vade sonu tutar: 2.058.586,30 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,47
Aylık getiri: 58.542,90 TL
Vade sonu tutar: 2.058.542,90 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 57.863,01 TL
Vade sonu tutar: 2.057.863,01 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 57.139,73 TL
Vade sonu tutar: 2.057.139,73 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 56.416,44 TL
Vade sonu tutar: 2.056.416,44 TL