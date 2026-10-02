Bankalar ATM limitlerini güncelledi: Hangi banka ne kadar ücretsiz nakit çekim veriyor?
Ekim ayının başlamasıyla birlikte bankalar, ATM’lerden uygulanan günlük ücretsiz nakit çekim limitlerini yeniden güncelledi.
Kartla yapılan çekimlerin yanı sıra QR kod gibi dijital kanallar için de farklı limitler uygulanırken, müşterilerin günlük nakit çekiminde kullanabileceği tutarlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
BANKA BANKA GÜNCEL ÜCRETSİZ NAKİT ÇEKİM LİMİTLERİ
Enpara: 50.000 TL (QR kod kullanımıyla toplam limit 60.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.)
İş Bankası: 20.000 TL
VakıfBank: 20.000 TL
QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL
Garanti BBVA: 15.000 TL
Yapı Kredi: 15.000 TL
Akbank / Halkbank / DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL
Ziraat Bankası: 10.000 TL
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bankaların belirlediği günlük ücretsiz limitlerin yanı sıra, QR kodla yapılan işlemlerin detayları ve limit aşımı durumunda uygulanan komisyon ücretleri müşterilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar arasında yer alıyor. Uzmanlar, müşterilerin mağduriyet yaşamaması için kendi bankalarının güncel dijital kanallarındaki duyuruları takip etmesini öneriyor.