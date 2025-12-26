Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

26 Aralık 2025 itibarıyla mevduat faizleri yeniden güncellendi. Bankaların 500 bin TL’ye sunduğu 1 aylık net kazanç hesaplandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Yapı Kredi

Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 15.551 TL
Vade Sonu Tutar 515.551 TL

1 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

Akbank

Faiz Oranı % 40,5
Net Kazanç 14.647 TL
Vade Sonu Tutar 514.647 TL

2 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

Garanti BBVA

Faiz Oranı % 39,5
Net Kazanç 14.285 TL
Vade Sonu Tutar 514.285 TL

3 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

QNB

Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 15.551 TL
Vade Sonu Tutar 515.551 TL

4 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

DenizBank

Faiz Oranı % 45,5
Net Kazanç 16.455 TL
Vade Sonu Tutar 516.455 TL

5 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

Odeabank

Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL

6 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

Türkiye Finans

Kâr Payı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL

7 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

Fibabanka

Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL

8 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

ING

Faiz Oranı % 44
Net Kazanç 15.912 TL
Vade Sonu Tutar 515.912 TL

9 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

Enpara.com

Faiz Oranı % 40
Net Kazanç 14.466 TL
Vade Sonu Tutar 514.466 TL

10 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL

11 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

Vakıf Katılım

Kâr Payı % 32,09
Net Kazanç 11.605 TL
Vade Sonu Tutar 511.605 TL

12 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

Alternatif Bank

Faiz Oranı % 45,5
Net Kazanç 16.455 TL
Vade Sonu Tutar 516.455 TL

13 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

Hayat Finans

Kâr Payı % 40,38
Net Kazanç 14.603 TL
Vade Sonu Tutar 514.603 TL

14 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

ON Plus

Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL

15 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 16

İş Bankası

Faiz Oranı % 38,5
Net Kazanç 13.923 TL
Vade Sonu Tutar 513.923 TL

16 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 17

Ziraat Bankası

Faiz Oranı % 36
Net Kazanç 13.019 TL
Vade Sonu Tutar 513.019 TL

17 18
Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 18

Halkbank

Faiz Oranı % 37
Net Kazanç 13.381 TL
Vade Sonu Tutar 513.381 TL

18 18
Para bankalar faiz güncel kredi faiz oranları Mevduat