Bankalar faiz oranlarını güncelledi: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
26 Aralık 2025 itibarıyla mevduat faizleri yeniden güncellendi. Bankaların 500 bin TL’ye sunduğu 1 aylık net kazanç hesaplandı.
Yapı Kredi
Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 15.551 TL
Vade Sonu Tutar 515.551 TL
Akbank
Faiz Oranı % 40,5
Net Kazanç 14.647 TL
Vade Sonu Tutar 514.647 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı % 39,5
Net Kazanç 14.285 TL
Vade Sonu Tutar 514.285 TL
QNB
Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 15.551 TL
Vade Sonu Tutar 515.551 TL
DenizBank
Faiz Oranı % 45,5
Net Kazanç 16.455 TL
Vade Sonu Tutar 516.455 TL
Odeabank
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL
Fibabanka
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL
ING
Faiz Oranı % 44
Net Kazanç 15.912 TL
Vade Sonu Tutar 515.912 TL
Enpara.com
Faiz Oranı % 40
Net Kazanç 14.466 TL
Vade Sonu Tutar 514.466 TL
TEB
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı % 32,09
Net Kazanç 11.605 TL
Vade Sonu Tutar 511.605 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı % 45,5
Net Kazanç 16.455 TL
Vade Sonu Tutar 516.455 TL
Hayat Finans
Kâr Payı % 40,38
Net Kazanç 14.603 TL
Vade Sonu Tutar 514.603 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 16.274 TL
Vade Sonu Tutar 516.274 TL
İş Bankası
Faiz Oranı % 38,5
Net Kazanç 13.923 TL
Vade Sonu Tutar 513.923 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı % 36
Net Kazanç 13.019 TL
Vade Sonu Tutar 513.019 TL
Halkbank
Faiz Oranı % 37
Net Kazanç 13.381 TL
Vade Sonu Tutar 513.381 TL