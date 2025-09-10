Bankalar faiz yarışına girdi! 750 bin TL'yi mevduata koyan bir ayda ne kadar kazanacak?
750 bin TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların faiz oranları ve getiri hesaplamaları belli oldu. İşte banka banka aylık getiriler...
Türkiye’de yüksek faiz dönemi sürerken, 750 bin TL’sini vadeli mevduata yatırmak isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu oranları yakından takip ediyor.
İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 32 gün sonunda elde edilecek kazanç tablosu:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 23.832 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.950 TL
Vade Sonu Tutar: 772.950 TL
CepteTEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 22.464 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464 TL
HSBC
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.846 TL
Vade Sonu Tutar: 773.846 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 24.410 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.597 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
Enpara
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 19.528 TL
Vade Sonu Tutar: 769.528 TL
AnadoluBank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038 TL