Bankalar faiz yarışına girdi! 750 bin TL'yi mevduata koyan bir ayda ne kadar kazanacak?

750 bin TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların faiz oranları ve getiri hesaplamaları belli oldu. İşte banka banka aylık getiriler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalar faiz yarışına girdi! 750 bin TL'yi mevduata koyan bir ayda ne kadar kazanacak?

Türkiye’de yüksek faiz dönemi sürerken, 750 bin TL’sini vadeli mevduata yatırmak isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu oranları yakından takip ediyor.

İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 32 gün sonunda elde edilecek kazanç tablosu:

Alternatif Bank

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 23.832 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832 TL

ON Dijital Bankacılık

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.950 TL
Vade Sonu Tutar: 772.950 TL

CepteTEB

CepteTEB

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 22.464 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464 TL

HSBC

HSBC

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.846 TL
Vade Sonu Tutar: 773.846 TL

DenizBank

DenizBank

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 24.410 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410 TL

Akbank

Akbank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL

Yapı Kredi

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL

Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.597 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597 TL

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

Enpara

Enpara

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054 TL

Halkbank

Halkbank

Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL

İş Bankası

İş Bankası

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 19.528 TL
Vade Sonu Tutar: 769.528 TL

AnadoluBank

AnadoluBank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038 TL

