Bankalar gözünü zirveye dikti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faizleri yenilendi. Peki 1 milyon TL aylık ne kazandırıyor? Banka banka faiz oranları ve getiriler.

Yayınlanma:
Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 44
Net Kazanç: 31.825 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

Akbank

Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

QNB

Faiz Oranı: % 43,5
Net Kazanç: 31.463 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: % 46
Net Kazanç: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Odeabank

Faiz Oranı: % 41
Net Kazanç: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

ING

Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: % 32,09
Net Kazanç: 23.210 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.210 TL

Denizbank

Faiz Oranı: % 45,5
Net Kazanç: 32.910 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: % 46,5
Net Kazanç: 33.633 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.633 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5
Net Kazanç: 28.570 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

N Kolay

Faiz Oranı: % 40,5
Net Kazanç: 29.293 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: % 36
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.038 TL

Halkbank

Faiz Oranı: % 37
Net Kazanç: 26.762 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL

HSBC
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

