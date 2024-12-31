Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor
Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini duyurdu.
Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi. Bankalar, hesap bakım ücreti tahsil edileceğine ilişkin müşterilerine kısa mesaj gönderdi.
Buna göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi.
Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.
3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı.
Bazı müşterilerin hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladığı ileri sürüldü.
Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini duyurdu.
Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi
Ekonomim'deki habere göre hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi.
2025'e girmeden önce 3 büyük banka çok konuşulacak bir karara imza attı.
Öte yandan 3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı.