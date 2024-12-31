Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 1

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı.

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 2

Ekonomim'de yer alan habere göre, Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi. Bankalar, hesap bakım ücreti tahsil edileceğine ilişkin müşterilerine kısa mesaj gönderdi. 

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 3

Buna göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi.

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 4

Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 5

3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı.

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 6

Bazı müşterilerin hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladığı ileri sürüldü. 

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 7

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini duyurdu.

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 8

Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 9

Ekonomim'deki habere göre hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi.

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 10

2025'e girmeden önce 3 büyük banka çok konuşulacak bir karara imza attı.

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Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyor - Resim: 11

Öte yandan 3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. 

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bankamatik ekonomi