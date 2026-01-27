Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor!

Bankalar arasındaki "faiz savaşı" kızıştı, kazanan ise mevduat sahibi oldu. Cebinde 750 bin TL birikimi olanlar için hangi bankanın ne kadar verdiği ise tam bir merak konusu. İşte kuruşu kuruşuna 750 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 1

Mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte, kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenlerin gözü 32 günlük hesaplara çevrildi. 750 bin TL üzerinden yapılan güncel hesaplamalar, aynı vade ve tutara rağmen bankalar arasında binlerce liralık fark oluştuğunu ortaya koydu.

1 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 2

İşte 750.000 TL’nin 32 gün vadede bankalara göre getirisi:

2 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 3

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 768.186,48 TL

3 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 4

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

4 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 5

Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 20.251,38 TL
Vade Sonu Tutar: 770.251,38 TL

5 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 6

HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL

6 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 7

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

7 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 8

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

8 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 9

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL

9 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 10

VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

10 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 11

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 21.085,64 TL
Vade Sonu Tutar: 771.085,64 TL

11 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 12

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL

12 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 13

ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 20.307,19 TL
Vade Sonu Tutar: 770.307,19 TL

13 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 14

DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

14 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 15

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

15 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 16

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

16 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 17

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

17 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 18

İş Bankası
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

18 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 19

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

19 20
Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor! - Resim: 20

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

20 20
mevduat faiz