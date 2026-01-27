Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor!

Mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte, kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenlerin gözü 32 günlük hesaplara çevrildi. 750 bin TL üzerinden yapılan güncel hesaplamalar, aynı vade ve tutara rağmen bankalar arasında binlerce liralık fark oluştuğunu ortaya koydu.