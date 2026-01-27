Bankalar kesenin ağzını açtı! 750 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor!
Bankalar arasındaki "faiz savaşı" kızıştı, kazanan ise mevduat sahibi oldu. Cebinde 750 bin TL birikimi olanlar için hangi bankanın ne kadar verdiği ise tam bir merak konusu. İşte kuruşu kuruşuna 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte, kısa vadede parasını değerlendirmek isteyenlerin gözü 32 günlük hesaplara çevrildi. 750 bin TL üzerinden yapılan güncel hesaplamalar, aynı vade ve tutara rağmen bankalar arasında binlerce liralık fark oluştuğunu ortaya koydu.
İşte 750.000 TL’nin 32 gün vadede bankalara göre getirisi:
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 768.186,48 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 20.251,38 TL
Vade Sonu Tutar: 770.251,38 TL
HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 21.085,64 TL
Vade Sonu Tutar: 771.085,64 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 20.307,19 TL
Vade Sonu Tutar: 770.307,19 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL