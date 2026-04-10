Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte Nisan 2026 emekli promosyon kampanyaları
Nisan 2026 itibarıyla bankalar, emekli maaşını taşıyan müşteriler için promosyon ödemelerini güncelledi.
Emekli maaşı müşterilerini kendi bünyelerine katmak isteyen bankalar, Nisan 2026 itibarıyla promosyon yarışında yeni kampanyalarını devreye soktu.
Güncellenen ödeme tablolarında bankalar, sadece nakit promosyonlarla sınırlı kalmayıp kredi kullanımı, kredi kartı harcamaları ve otomatik fatura talimatları gibi şartlara bağlanan ek ödüllerle toplam fayda paketlerinin limitlerini artırdı.
Uygulanan ek avantajlarla birlikte emeklilere sunulan toplam ödeme tutarı bazı bankalarda 100 bin TL sınırına ulaştı.
BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON LİMİTLERİ
Nisan ayında bankalar tarafından doğrudan ödenen en yüksek nakit promosyon miktarları ortalama 30 bin ile 32 bin TL arasında yoğunlaşıyor. Emekliler için en avantajlı banka teklifi ise; alınan maaş tutarına, bankacılık ürünlerini kullanma eğilimine ve sözleşmelerdeki ek şartlara uyum sağlanmasına göre değişiklik gösteriyor.
Güncellenen listeye göre bankaların emekli müşterilerine sunduğu kampanya şartları ve ödeme miktarları şu şekilde şekillendi:
Akbank: Müşterilerine 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Kredi kullanımı, harcama sözü ve yönlendirme gibi ek şartların yerine getirilmesi durumunda sunulan ek kampanyalar ve ödüllerle bu bankadaki toplam fayda 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
QNB Finansbank: Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 31.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Kampanyanın son katılım tarihi 30 Nisan 2026 olarak belirlendi.
Yapı Kredi: SGK emeklilerini kapsayan kampanyasında 30.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bu kampanya da 30 Nisan 2026’ya kadar geçerliliğini koruyacak.
ING Bank Türkiye: Herhangi bir ek koşul aramaksızın 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlarken, bankanın sunduğu ek avantajların kullanılmasıyla müşteriye ödenecek toplam miktar 32.000 TL’ye kadar ulaşıyor.
Garanti BBVA: 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya dahilinde emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Bankanın Bonus ve diğer ek avantajlarıyla birlikte toplam ödül miktarı 25.000 TL’ye varıyor.
Türkiye İş Bankası: Emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı tanıyan banka, sağladığı ek avantajlarla toplam fırsatı 25.000 TL seviyesine yükseltiyor.
DenizBank: Müşterilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ek ürün kullanımlarıyla birlikte bu bankadan alınabilecek toplam ödeme tutarı 27.000 TL’yi buluyor.
Türk Ekonomi Bankası (TEB): Emekliler için 12.000 TL ana promosyon bedeli belirledi. Fatura talimatı verilmesi şartıyla 9.000 TL’ye kadar ek promosyon imkanı sağlayan bankanın yapacağı toplam ödeme tutarı 21.000 TL’ye ulaşıyor.