Bankalar mevduat faizlerini yükseltti! 100 ve 250 bin TL aylık ne kadar getiriyor?

Faizlerde yaşanan bu hareketlilik, bankaların mevduat faiz oranlarını artırmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta sadece bir bankanın yüzde 48 seviyesinde sunduğu en yüksek TL mevduat faizi, bugün yüzde 48,50’ye yükseldi. Ayrıca birçok banka mevduat faiz oranlarını yüzde 48’e kadar çıkardı.