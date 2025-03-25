Bankalar mevduat faizlerini yükseltti! 100 ve 250 bin TL aylık ne kadar getiriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL’yi desteklemek amacıyla fonlama faizini yüzde 46’ya yükseltti. Bu gelişmenin ardından gecelik faiz yüzde 45,98 seviyesine çıkarken, mevduat faiz oranları da yükseldi. Peki, en yüksek faiz hangi bankada?
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarını da etkiledi. Merkez Bankası, TL’yi desteklemek amacıyla fonlama faizini yüzde 46 seviyesine çekti. Bu gelişmenin ardından gecelik faiz oranı (TL REF) yüzde 45,98’e kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta bu oran yüzde 42,02 seviyesindeydi.
Faiz artışları yalnızca mevduat faizlerinde değil, tahvil faizlerinde de kendini gösterdi. Geçen hafta başında yüzde 37,09 olan 2 yıllık gösterge tahvil faizi, dün yüzde 45,61 seviyesine ulaştı. Böylece tahvil faizlerinde 8,5 puanlık bir artış yaşandı.
Merkez Bankası’nın piyasadaki fazla TL’yi çekmek için likidite senedi ihraç etmeye başlaması da bu yükselişi destekledi. 24 Mart'ta düzenlenen ihalede, 31 gün vadeli 50 milyar TL’lik satış gerçekleşti ve faiz oranı yüzde 47,69 olarak belirlendi.
Faizlerde yaşanan bu hareketlilik, bankaların mevduat faiz oranlarını artırmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta sadece bir bankanın yüzde 48 seviyesinde sunduğu en yüksek TL mevduat faizi, bugün yüzde 48,50’ye yükseldi. Ayrıca birçok banka mevduat faiz oranlarını yüzde 48’e kadar çıkardı.
25 Mart 2025 tarihinde en yüksek mevduat faizi sunan bankalar şöyle:
ON Dijital: %48,50
QNB: %48,00
Fibabanka: %48,00
Anadolubank: %48,00
Odea Bank: %47,00
Alternatif Bank: %47,00
En yüksek mevduat oranına göre 100 bin TL için getiri tablosu şöyle:
Mevduat Tutarı: 100 bin TL
Mevduat Oranı: %48,50
Mevduat Vadesi: 32 gün
Vade Sonu Getiri: 3 bin 614 TL
En yüksek mevduat oranına göre 250 bin TL için getiri tablosu şöyle:
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Mevduat Oranı: %48,50
Mevduat Vadesi: 32 gün
Vade Sonu Getiri: 9 bin 35 TL