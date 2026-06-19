Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi

Yüksek enflasyon, sıkılaşma politikaları ve yükselen kredi maliyetlerine rağmen, bankaların yeni müşteri kazanma rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında gelen sıfır faizli finansman paketleri, Haziran 2026 itibarıyla güncellendi

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 1

Pek çok banka, sadece mobil uygulamaları üzerinden ilk kez müşteri olacak kişilere özel; sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap (KMH) seçeneklerini bir arada sunuyor. Toplam finansman tutarının 100 bin TL’ye kadar ulaştığı kampanyalarda vadeler ise 3 ay ile 12 ay arasında değişiklik gösteriyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 2

İşte en yüksek limit sunan kurumlardan başlamak üzere banka banka güncel faizsiz kredi fırsatları:

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 3

Banka Banka Sıfır Faizli Finansman Ve Kredi Limitleri

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 4

DenizBank (Toplam 100.000 TL): Yeni müşterilerine en yüksek hibrit limitlerden birini sunuyor. Kampanya tesciline göre; 3 ay vadeli 65 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans ve 10 bin TL limitli taksitli Kurtaran Hesap (ek hesap) olmak üzere toplamda 100 bin TL finansman sağlıyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 5

Garanti BBVA (Toplam 100.000 TL): Yeni müşteri olan vatandaşlara doğrudan kredi paketi sunan banka, 100 bin TL’ye kadar olan tutarı yüzde 0 faiz oranıyla kullandırıyor. Kampanyada vade sınırı 3 ay olarak uygulanıyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 6

Albaraka Türk (Toplam 100.000 TL): Katılım finans ilkeleri doğrultusunda hareket eden banka, yeni müşterilerine vade farksız 40 bin TL’ye kadar "hoş geldin finansmanı" sunuyor. Buna ek olarak 60 bin TL’ye varan vade farksız taksitli alışveriş imkanı ile toplam paket 100 bin TL'ye ulaşıyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 7

Akbank (Toplam 70.000 TL): Listedeki en uzun vade avantajına sahip olan Akbank, yeni müşterilerine 12 ay vadeli 45 bin TL sıfır faizli kredi sağlıyor. Bu pakete ek olarak 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatı da masada yer alıyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 8

Türkiye İş Bankası (Toplam 55.000 TL): İş Cep üzerinden ilk kez İş Bankalı olanlara; 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans ve 30 bin TL’ye varan faizsiz ek hesap (KMH) seçeneğiyle toplamda 55 bin TL destek veriliyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 9

QNB (Toplam 50.000 TL): QNB Mobil üzerinden müşteri olanlara özel portföyde; 3 ay vadeli 25 bin TL hazır kredi ve yine 25 bin TL limitli taksitli nakit avans bulunuyor. Toplam faizsiz finansman 50 bin TL olarak hesaplara aktarılıyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 10

Türkiye Finans (Toplam 50.000 TL): Kısa vadeli acil ihtiyaçlara odaklanan katılım bankası, 50 bin TL’ye varan ihtiyaç finansmanını 3 ay vadeli ve kar oransız (faizsiz) olarak yeni müşterilerinin kullanımına sunuyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 11

Başvuru Yapmadan Önce Bu Şartlara Dikkat!
Uzmanlar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu döküman ve kriterleri incelemesi gerektiği uyarısında bulunuyor:

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 12

Sadece Yeni Müşteriler: Kampanyaların tamamı ilgili bankada daha önce hesabı bulunmayan ve başvuruyu ilk kez mobil uygulama üzerinden ("Müşteri Olmak İstiyorum" butonuyla) tamamlayan kişiler için geçerlidir.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 13

Kredi Notu Kriteri: Hesap açılışı yapılsa dahi, tescil edilen faizsiz kredilerin onaylanması için adayın Findeks kredi notunun banka risk politikalarına uygun olması şartı aranıyor.

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Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi - Resim: 14

Ek Ürün Şartları: Bazı bankalar sıfır faizli krediyi tanımlamak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcama sözü veya sigorta (hayat/işsizlik) katılımı talep edebilmektedir. Başvuru esnasında taksit tutarları ve ek masraf dökümleri mutlaka kontrol edilmelidir.

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