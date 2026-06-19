Bankalar musluğu açtı! 19 Haziran 100 Bin TL'ye varan faizsiz kredi veren bankalar tam listesi

Pek çok banka, sadece mobil uygulamaları üzerinden ilk kez müşteri olacak kişilere özel; sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap (KMH) seçeneklerini bir arada sunuyor. Toplam finansman tutarının 100 bin TL’ye kadar ulaştığı kampanyalarda vadeler ise 3 ay ile 12 ay arasında değişiklik gösteriyor.