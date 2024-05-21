Bankalar muslukları açtı! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Bankaların mevduat faiz oranları sık sık güncelleniyor. Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar bankalarım mevduat faizlerini merak ediyor. Peki 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Editör: Mert Sagit
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Mevduat ve kredi faizlerinde düşüş gözlendi. Önceki hafta yüzde 79,9 olan ihtiyaç kredisi faizi geçen hafta yüzde 79,2'ye gerilerken, ticari kredi faizi yüzde 65,7'den yüzde 65,6'ya düştü.
100 BİN LİRANIN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
ING (Standart Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL
Fibabanka (Kira Hesap)
Faiz Oranı: 54
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL