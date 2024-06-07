Bankalar muslukları açtı! Bu para ayda 10 bin TL kazandırıyor
Artan faiz oranlarıyla birlikte, mevduat hesapları yatırımcılar için çekici bir seçenek haline geldi. 200 bin TL gibi bir meblağın mevduat hesabına yatırılmasıyla elde edilebilecek aylık kazanç, yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Son dönemde yaşanan faiz artışları, mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırdı. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için mevduata yönelirken, 200 bin TL gibi yüksek bir meblağın aylık getirisi dikkat çekiyor.
Merkez Bankası, (TCMB) faiz politikasında güncellemeye giderek faizleri artırmaya başlamıştı. Bu nedenle, bankaların da taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faizlerinin yanı sıra, mevduat faizleri de artmaya başlamıştı.
Bu durum, vatandaşların dolar ve altının yanı sıra mevduat faizlerini de alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirmelerine yol açtı.
Ellerinde nakit bulunanlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve bir aylık vadede elde edilecek kazancı araştırmaya koyuldu. Peki, 200 bin TL'nin bir aylık mevduat kazancı ne kadar? İşte yanıtı...