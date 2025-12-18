Bankalar sessizce başlıyor: ATM’lerde yeni uygulama

Bankacılık sektöründe ATM kullanımını doğrudan etkileyecek yeni bir uygulama yılbaşından itibaren devreye giriyor. Özel bankalar, artan operasyonel maliyetler ve nakit yönetimi politikaları kapsamında ATM’leri konumlarına göre iki ayrı gruba ayırmaya hazırlanıyor.

1 OCAK’TA BAŞLIYOR

1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanması planlanan yeni sistemde ATM’ler, “şube içi” ve “şube dışı” olarak sınıflandırılacak. Banka şubelerinin içinde ya da hemen yanında bulunan cihazlar “şube içi ATM”, cadde, AVM, metro ve benzeri alanlarda yer alanlar ise “şube dışı ATM” olarak tanımlanacak.

Bu ayrım yalnızca isimlendirmeyle sınırlı kalmayacak. Para çekme limitleri de ATM’nin bulunduğu konuma göre farklılaştırılacak. Planlamaya göre şube içi ATM’lerde komisyonsuz para çekme limitlerinin önemli ölçüde artırılması gündemde. Günlük çekim tutarlarının 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

TEMKİNLİ YAKLAŞIM İZLENİLECEK

Bankalar, şube içi ATM’lerde daha yüksek limit uygulamasının gerekçesi olarak bu cihazların güvenlik, banknot dolumu ve kontrol süreçlerinin daha kolay yönetilmesini gösteriyor. Şube personelinin anında müdahale edebildiği bu noktaların yüksek tutarlı işlemler için daha uygun olduğu belirtiliyor.

Cadde, AVM ve ulaşım noktalarında bulunan şube dışı ATM’lerde ise daha temkinli bir yaklaşım izlenecek. Bu cihazlarda nakit taşıma ve dolum süreçlerinin hem daha maliyetli hem de daha riskli olması nedeniyle limit artışlarının sınırlı tutulması planlanıyor. Sektör kaynaklarına göre, şube dışı ATM’lerde küçük artışlar yapılacak ancak şube içi ATM’lerdeki seviyelere çıkılmayacak.

MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI

Yeni uygulamada Merkez Bankası’nın banknot politikası da belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Yüksek kupürlü yeni banknot basımına mesafeli durulması, mevcut banknotlarla artan nakit talebinin nasıl yönetileceği sorusunu bankaların gündemine taşıdı. Tedavüldeki en büyük banknotun alım gücünün düşmesi, ATM’lerin daha sık doldurulmasını ve operasyon maliyetlerinin artmasını beraberinde getirdi.

Öte yandan bu uygulamanın sektör için tamamen yeni olmadığı da belirtiliyor. Bazı özel bankaların son aylarda şube içi ATM’lerde günlük komisyonsuz para çekme limitlerini artırarak sistemi fiilen uygulamaya başladığı ifade ediliyor. 2026 yılı itibarıyla bu yaklaşımın sektör genelinde yaygınlaşması bekleniyor.