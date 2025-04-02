Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor
Faiz indirimi sonrası bankalar yeni oranlarını duyurdu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Faiz oranlarını güncelleyen bankalar, yatırımcılar için farklı kazanç seçenekleri sunmaya başladı.
Mevduat faizlerindeki bu değişim, 1 milyon TL’lik bir yatırımın 32 günlük getirisini de doğrudan etkiledi.
Güncellenen mevduat faiz oranlarıyla birlikte bankaların sunduğu 32 günlük net kazançlar şu şekilde sıralanıyor:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.033.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL
ODEA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.033.907 TL
Net Kazanç 33.907 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.033.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.029.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.035.397 TL
Net Kazanç 35.397 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.035.770 TL
Net Kazanç 35.770 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.029.436 TL
Net Kazanç 29.436 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.029.063 TL
Net Kazanç 29.063 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 1.026.261 TL
Net Kazanç 26.261 TL