Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor

Faiz indirimi sonrası bankalar yeni oranlarını duyurdu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Faiz oranlarını güncelleyen bankalar, yatırımcılar için farklı kazanç seçenekleri sunmaya başladı.

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 2

 Mevduat faizlerindeki bu değişim, 1 milyon TL’lik bir yatırımın 32 günlük getirisini de doğrudan etkiledi.

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 3

Güncellenen mevduat faiz oranlarıyla birlikte bankaların sunduğu 32 günlük net kazançlar şu şekilde sıralanıyor:

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.033.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 5

ODEA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 7

TEB

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 8

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 9

ON PLUS

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.033.907 TL
Net Kazanç 33.907 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 11

N KOLAY

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.033.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 13

ENPARA

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.029.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 14

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.035.397 TL
Net Kazanç 35.397 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 15

FİBABANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.035.770 TL
Net Kazanç 35.770 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 16

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 17

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.029.436 TL
Net Kazanç 29.436 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 18

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.029.063 TL
Net Kazanç 29.063 TL

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Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor - Resim: 19

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 1.026.261 TL
Net Kazanç 26.261 TL

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mevduat faiz