Bankalar yeni fırsatları duyurdu: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte Mayıs 2026 güncel listesi
Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaş taşıma yarışında rakamlar yükselirken, bazı bankalar ek ödül ve bonuslarla toplam tutarı daha da artırdı. İşte Mayıs 2026 itibarıyla banka banka güncel emekli promosyonları…
Promosyon yarışında yeni dönem
Emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları yeniden güncellendi.
Mayıs 2026 itibarıyla birçok banka emekli promosyon tutarlarını artırdı. Bazı bankalar yalnızca nakit ödeme sunarken, bazıları ise ek bonus, kredi avantajı ve fatura talimatı kampanyalarıyla toplam ödemeyi yükseltti. Emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında ise “En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu geliyor.
DenizBank yeni promosyon kampanyasını duyurdu.
DenizBank, 2026 yılı emekli promosyon kampanyasını “Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon” açıklamasıyla duyurdu. Banka, maaş taşıma işlemi yapan emeklilere çeşitli ek avantajlarla birlikte yüksek promosyon fırsatı sunduğunu açıkladı.
Albaraka Türk
Albaraka Türk, emekli promosyon kampanyasını “30.000 TL’ye Varan Ödül” başlığıyla duyurdu. Banka açıklamasında, emekli maaşını taşıyan müşterilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve 10.000 TL’ye varan ödül fırsatı sunulduğu belirtildi.
Şekerbank’tan maaş şartı vurgusu
Şekerbank, emeklilere yönelik kampanyasını 27.500 TL’ye varan promosyon fırsatı şeklinde duyurdu. Banka açıklamasında “Maaşınıza bakılmaksızın, Şekerbank’ta promosyon fırsatı sizi bekliyor” ifadelerine yer verildi.
Türkiye Finans
Türkiye Finans Katılım Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan promosyon ve bonus verileceğini açıkladı. Ayrıca davet edilen her emekli yakını için 500 TL ödül sunulacağı, toplam ödül miktarının 32.000 TL’ye kadar çıkabileceği belirtildi.
TEB
TEB, emekli maaşını 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon sunduğunu açıkladı. Banka, elektrik veya doğalgaz faturası dahil otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde ek promosyon kazanılacağını duyurdu.
QNB
QNB, emekli promosyon kampanyasını “31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü” başlığıyla duyurdu. Açıklamada, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 3 yıl maaş alma taahhüdü karşılığında yüksek tutarlı promosyon fırsatı sunulduğu belirtildi.
AKBANK
Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere toplam 100.000 TL’ye varan fayda sunulduğunu açıkladı. Kampanya kapsamında 20.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, fatura talimatı ödülleri, kredi kartı harcama kampanyaları ve yakınını davet edenlere ek ödeme fırsatları yer aldı.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emeklilere maaş tutarına göre 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunduğunu açıkladı. Banka, nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçelerine yönelik bonus kampanyaları da başlattı.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunulduğunu duyurdu.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunduğunu açıkladı. Banka ayrıca ücretsiz para transferi, ücretsiz ATM kullanımı ve ek hesap avantajları gibi hizmetlerin de kampanya kapsamında yer aldığını belirtti.
HALKBANK
Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.
VakıfBank
VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 TL’ye varan kazanım fırsatı sunduğunu duyurdu. Banka açıklamasında, 12.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalara ek olarak toplam 18.000 TL’ye varan ödeme imkanı sağlanacağı belirtildi.