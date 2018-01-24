banner968
TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
Yine sahneye çıktılar...
Yine sahneye çıktılar...
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Bankalararası Kart Merkezi, 2017 yılındaki kartlı alışveriş oranlarını açıkladı

Kredi kartı ve tüketim bağımlılığı internet üzerinden yapılan alışveriş ile her geçen gün daha da artıyor. Bankalararası Kart Merkezi, 2017 yılındaki kartlı alışveriş oranlarını açıkladı. Buna göre 2015 yılında yüzde 65 olan kredi kartlı ile alışveriş, 2017 yılında yüzde 73e yükseldi.

Bankalararası Kart Merkezi, 2017 yılındaki kartlı alışveriş oranlarını açıkladı

Her 3 harcamadan 2'sinde banka ya da kredi kartı kullanılıyor. Artık nakit yerine kartlar, hayatımızın bir parçası oldu. 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM),Türkiye'nin 2017 yılına ait kartlı ödeme verilerini açıkladı.

2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş adedi nakit çekim adedini geride bıraktı.

BKM Genel Müdürü Doktor Soner Canko Türkiye'deki ödemeler ekosisteminin gücünü vurguladı.

Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 24 buçuk milyon kişinin cebinde kredi kartı bulunuyor ve 26 milyon kişi internetten alışveriş yapıyor.

Türkiye'de bulunan 42 milyon banka kartına kazandırılan bir takım özelliklerle nakit ihtiyacı en aza indirgeniyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #bankalararası kart merkezi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.