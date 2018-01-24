Kredi kartı ve tüketim bağımlılığı internet üzerinden yapılan alışveriş ile her geçen gün daha da artıyor. Bankalararası Kart Merkezi, 2017 yılındaki kartlı alışveriş oranlarını açıkladı. Buna göre 2015 yılında yüzde 65 olan kredi kartlı ile alışveriş, 2017 yılında yüzde 73e yükseldi.

Her 3 harcamadan 2'sinde banka ya da kredi kartı kullanılıyor. Artık nakit yerine kartlar, hayatımızın bir parçası oldu.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM),Türkiye'nin 2017 yılına ait kartlı ödeme verilerini açıkladı.



2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş adedi nakit çekim adedini geride bıraktı.



BKM Genel Müdürü Doktor Soner Canko Türkiye'deki ödemeler ekosisteminin gücünü vurguladı.



Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 24 buçuk milyon kişinin cebinde kredi kartı bulunuyor ve 26 milyon kişi internetten alışveriş yapıyor.



Türkiye'de bulunan 42 milyon banka kartına kazandırılan bir takım özelliklerle nakit ihtiyacı en aza indirgeniyor.







ulusal.com.tr