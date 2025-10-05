Bankalarda faiz fırtınası! 1.250.000 TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?

Bankalar, kısa vadeli mevduat müşterilerini çekebilmek için faiz oranlarını hızla yukarı çekmeye devam ediyor. 1.250.000 TL’lik birikimini 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyen bir yatırımcı için getirilerde ciddi fark oluşuyor.

İşte güncel faiz oranları, net kazançlar ve vade sonu tutarlar...