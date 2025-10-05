Bankalarda faiz fırtınası! 1.250.000 TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?

1 milyon 250 bin TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar adeta yarışa girdi. İşte 32 günün sonunda kazandıran bankalar ve getirileri...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalar, kısa vadeli mevduat müşterilerini çekebilmek için faiz oranlarını hızla yukarı çekmeye devam ediyor. 1.250.000 TL’lik birikimini 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyen bir yatırımcı için getirilerde ciddi fark oluşuyor.

İşte güncel faiz oranları, net kazançlar ve vade sonu tutarlar...

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 40.400,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.400,19 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 37.605,25 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.605,25 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 36.452,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.452,89 TL

QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 34.410,41 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.410,41 TL

CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 38.016,30 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.016,30 TL
Yeni müşterilere özel hoş geldin faizi 90 gün geçerli.

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 35.546,31 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.546,31 TL

HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 38.852,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.852,94 TL

Odea Bank – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 34.719,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.719,65 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL

GetirFinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 33.433,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.433,97 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 38.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.424,66 TL

Enpara – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 37.972,60 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.972,60 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,29
Aylık Getiri: 37.330,68 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.330,68 TL

