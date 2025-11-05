Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı

Mevduat faizleri rekor seviyelere ulaşırken, 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran yatırımcıların kazancı adeta dudak uçuklattı. İşte 2 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 1

Vadeli mevduat hesaplarında büyük rekabet sürüyor.

İşte 2 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi:

1 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 2

Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

2 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 3

TEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

3 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 4

ING – Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 57.989,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.989,37 TL

4 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 5

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

5 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 6

QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 58.875,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.875,62 TL

6 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 7

Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 59.907,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.907,97 TL

7 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 8

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL

8 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 9

Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL

9 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 10

HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 61.225,20 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,20 TL

10 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 11

Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL

11 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 12

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL

12 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 13

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,46
Aylık Getiri: 61.421,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.421,59 TL

13 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 14

Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

14 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 15

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 55.530,41 TL
Vade Sonu Tutar: 2.055.530,41 TL

15 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 16

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

16 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 17

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL

17 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 18

Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 58.586,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.586,30 TL

18 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 19

Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 69.435,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.435,62 TL

19 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 20

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

20 21
Bankalarda faiz yarışı kızıştı! 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı - Resim: 21

VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 33.271,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.033.271,23 TL

21 21
mevduat faiz