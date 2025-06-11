Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor?
Haziran ayına özel kampanyalarla bankalar, yeni müşteri kazanımı için faizsiz kredi seçenekleriyle adeta yarışa girdi. Bazı bankalar kısa vadeli ama sıfır faizli kredi sunarken, bazıları düşük faizli ama daha esnek ödeme planları öneriyor.
Finans sektöründe yaz dönemine girilirken bankalar, yeni müşteri çekebilmek için faizsiz kredi kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Haziran ayına özel duyurulan kampanyalar kapsamında bazı bankalar, yeni müşterilerine belirli limitlerle yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Ancak bu kampanyalar kısa vadeli ve sınırlı tutarlarla sınırlı tutuluyor.
Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde nakit ihtiyacına çözüm arayan tüketiciler, özellikle vade, geri ödeme koşulları ve faiz oranlarını mercek altına almış durumda.
Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?
TÜRKİYE İŞ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans