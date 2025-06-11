Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor?

Haziran ayına özel kampanyalarla bankalar, yeni müşteri kazanımı için faizsiz kredi seçenekleriyle adeta yarışa girdi. Bazı bankalar kısa vadeli ama sıfır faizli kredi sunarken, bazıları düşük faizli ama daha esnek ödeme planları öneriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 1

Finans sektöründe yaz dönemine girilirken bankalar, yeni müşteri çekebilmek için faizsiz kredi kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 

1 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 2

Haziran ayına özel duyurulan kampanyalar kapsamında bazı bankalar, yeni müşterilerine belirli limitlerle yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Ancak bu kampanyalar kısa vadeli ve sınırlı tutarlarla sınırlı tutuluyor.

2 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 3

Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde nakit ihtiyacına çözüm arayan tüketiciler, özellikle vade, geri ödeme koşulları ve faiz oranlarını mercek altına almış durumda.

3 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 4

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?

4 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 5

TÜRKİYE İŞ BANKASI

%0 faiz oranı

Vade 1-3 Ay

Maksimum tutar

55.000 TL

1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

5 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 6

EN PARA

%0 faiz oranı

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

6 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 7

DENİZBANK

%0 faiz oranı

Vade 3-3 Ay

Maksimum tutar

45.000 TL

3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

7 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 8

AKBANK

%0 faiz oranı

Vade 6-3 Ay

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

8 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 9

QNB FİNANSBANK

%0 faiz oranı

Vade 1-3 Ay

Maksimum tutar

75.000 TL

3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

9 10
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Haziran ayında en avantajlı teklifleri kim veriyor? - Resim: 10

GARANTİ BANKASI

%0 faiz oranı

Vade 3-3 Ay

Maksimum tutar

75.000 TL

3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

10 10