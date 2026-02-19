Bankalarda faizsiz kredi yarışı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Bankalar, dijital kanallar üzerinden müşteri kazanmak için faizsiz kredi musluklarını açtı. Mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlara 150 bin liraya varan nakit imkanı sunulurken, faizsiz limitler 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte banka banka güncel rakamlar ve kampanya detayları...
Bankacılık sektörü, dijital kanallar üzerinden müşteri portföyünü genişletmek amacıyla faizsiz ve düşük faizli kredi kampanyalarına hız verdi.
Mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel hazırlanan bu kampanyalarda, faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri öne çıkıyor.
Bazı bankaların sunduğu toplam nakit fırsatı 150 bin lirayı bulurken, faizsiz kredi limitleri 90 bin liraya kadar yükseliyor.
Yeni müşteri kazanma hedefiyle hareket eden bankalar, ağırlıklı olarak 3 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneklerini devreye aldı. Bazı kampanyalarda vade süresi 12 aya kadar uzarken, nakit desteğinin yanı sıra puan ve kart avantajları da müşterilere sunuluyor. Kampanyaların büyük bölümü, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olma şartı taşıyor.
AKBANK
Akbank, mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara 100 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyor.
Kampanya dahilinde 45 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi verilirken, 45 bin ile 100 bin lira arasındaki tutarlar için yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Kredilerde tahsis ücreti ve sigorta primi gibi masraflar talep ediliyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, doğrudan faizsiz kredi yerine Bankkart odaklı alışveriş kampanyaları ve ek bankacılık avantajlarına yöneldi.
Mobilden müşteri olan kullanıcılara harcamalar karşılığında hediye puan, sıfır kart aidatı ve ücretsiz taksitlendirme gibi fırsatlar sunuluyor.
DENİZBANK
DenizBank, yeni müşterilere yönelik kampanyasında toplam 90 bin liraya kadar faizsiz nakit desteği sağlıyor.
Kampanya kapsamında 65 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar taksitli nakit avans kullandırılıyor. Faizsiz kredilerde azami vade süresi 3 ay olarak uygulanıyor.
TEB
Kampanyalar arasında en yüksek limitlerden birini sunan TEB, yeni müşterilere 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans veriyor.
Ayrıca yüzde 2,99’dan başlayan faiz oranlarıyla 125 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi sağlanarak toplam limit 150 bin liraya ulaşıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, mobil üzerinden müşteri olanlara toplam 75 bin liraya kadar faizsiz kaynak sunuyor.
Gerçek kişiler 50 bin liraya kadar 3 ay vadeli sıfır faizli kredi kullanabilirken, buna ek olarak 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli avans imkanı da sağlanıyor. Kampanyadan, belirlenen süre içinde başvuru yapanlar yararlanabiliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, mobil kanaldan müşteri olanlara toplam 55 bin liraya kadar faizsiz nakit imkanı yaratıyor.
Kampanya çerçevesinde 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans ve 30 bin liraya kadar faizsiz ek hesap limiti tanımlanıyor. Kullanımlar belirli vade sınırları içinde gerçekleştiriliyor.
QNB
Yeni müşterilere toplam 85 bin liraya kadar faizsiz nakit fırsatı sunan QNB, 60 bin liraya kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25 bin liraya kadar taksitli nakit avans kullandırıyor.
Kampanyadan yararlanabilmek için belirlenen süre içerisinde kredi kartı başvurusu yapılması şartı aranıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar, faizsiz kredi kampanyalarının çoğunda sigorta şartı, tahsis ücreti veya belirli vade sınırlamaları olabileceğini hatırlatıyor.
Kampanyaların sadece yeni müşteriler için geçerli olması ve belirli sürelerde kullanım şartı bulunması nedeniyle tüketicilerin detayları dikkatli incelemesi öneriliyor.