Bankalarda mevduat kapışması! 32 günde kim ne kadar kazandırıyor?

Bankalar arasındaki faiz yarışı sürüyor. 150.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıran bir yatırımcı, bankadan bankaya değişen oranlarla 3.400 TL’den 4.900 TL’ye kadar kazanç elde edebiliyor. İşte güncel faiz oranları ve 32 günlük getiriler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalar, TL mevduat sahiplerini cezbetmek için faiz oranlarında kıyasıya rekabet ediyor. 150.000 TL’yi 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyenler için faiz oranları yüzde 34,5 ile yüzde 48 arasında değişiyor.

İşte güncel faiz oranları ile 150.000 TL için 32 günlük getiriler…

Akbank

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 4.848,02 TL
Vade Sonu Tutar: 154.848,02 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 4.590,04 TL
Vade Sonu Tutar: 154.590,04 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 4.628,77 TL
Vade Sonu Tutar: 154.628,77 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 4.320,03 TL
Vade Sonu Tutar: 154.320,03 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 4.247,51 TL
Vade Sonu Tutar: 154.247,51 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.564,76 TL
Vade Sonu Tutar: 154.564,76 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL

HSBC

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.959,95 TL
Vade Sonu Tutar: 154.959,95 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.665,21 TL
Vade Sonu Tutar: 154.665,21 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 4.556,71 TL
Vade Sonu Tutar: 154.556,71 TL

Enpara

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 4.448,22 TL
Vade Sonu Tutar: 154.448,22 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: %40,97
Aylık Getiri: 4.444,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.444,96 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %34,5
Aylık Getiri: 3.743,01 TL
Vade Sonu Tutar: 153.743,01 TL

