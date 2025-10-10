Bankalarda mevduat kapışması! 32 günde kim ne kadar kazandırıyor?
Bankalar arasındaki faiz yarışı sürüyor. 150.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıran bir yatırımcı, bankadan bankaya değişen oranlarla 3.400 TL’den 4.900 TL’ye kadar kazanç elde edebiliyor. İşte güncel faiz oranları ve 32 günlük getiriler…
Bankalar, TL mevduat sahiplerini cezbetmek için faiz oranlarında kıyasıya rekabet ediyor. 150.000 TL’yi 32 gün vadeyle değerlendirmek isteyenler için faiz oranları yüzde 34,5 ile yüzde 48 arasında değişiyor.
İşte güncel faiz oranları ile 150.000 TL için 32 günlük getiriler…
Akbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 4.848,02 TL
Vade Sonu Tutar: 154.848,02 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 4.590,04 TL
Vade Sonu Tutar: 154.590,04 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 4.628,77 TL
Vade Sonu Tutar: 154.628,77 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 4.320,03 TL
Vade Sonu Tutar: 154.320,03 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 4.247,51 TL
Vade Sonu Tutar: 154.247,51 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.564,76 TL
Vade Sonu Tutar: 154.564,76 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.959,95 TL
Vade Sonu Tutar: 154.959,95 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.665,21 TL
Vade Sonu Tutar: 154.665,21 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 4.556,71 TL
Vade Sonu Tutar: 154.556,71 TL
Enpara
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 4.448,22 TL
Vade Sonu Tutar: 154.448,22 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %40,97
Aylık Getiri: 4.444,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.444,96 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %34,5
Aylık Getiri: 3.743,01 TL
Vade Sonu Tutar: 153.743,01 TL