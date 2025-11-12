Bankalarda yeni yarış başladı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi rekor kırdı
Faiz oranları tavan yaptı, kısa vadeli yatırımlar altın çağını yaşıyor. İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
Kasım 2025 itibarıyla bankalar vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını hızla artırdı.
İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 30.558,9 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.558,9 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 31.200 TL civarında
Vade Sonu Tutar: Yaklaşık 1.031.200 TL