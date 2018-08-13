Bir açıklamada bankalardan geldi. İş Bankası ve TEB Bankası Genel müdürlerinin açıklamalarında ortak vurgu spekülatif ataklara karşı eylem ve sağduyu çağrısı oldu.

Döviz kuru üzerinden yürütülen ekonomik savaşın odağındaki bankalar peş peşe açıklamalar yaptı.



İlk açıklamayı İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaptı. Katıldığı televizyon programında yaşanan spekülasyonu değerlendirdi Bali, "Çok net, ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız" dedi.



Türkiye'nin zor zamanlar geçirdiğini belirten Bali, 94 krizi, 96 Asya, 97 Rusya, 99 depremi, 2001 krizilerini hatırlattı.



"Sadece refahı paylaşmak için bir arada değiliz" diyen İş Bankası Genel Müdürü, artık eylem zamanın geldiğini söyledi.



Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici de sağduyu çağrısı yaptı.



Leblebici, BDDK ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerin işe yaradığını belirtti. TEB Genel Müdürü Leblebici, "Birkaç gün içinde piyasaların daha normale dönmeyi bekliyoruz" dedi.



Bankacılık sektörünün sağlam olduğunun göstergesi şu, Merkez Bankası brüt rezervlerinde zorunlu karşılığı alırsanız, gelen döviz tevdiat hesabı talebinin büyük kısmını karşılayabilecek kadar rezervimiz var. O nedenle burada endişe edecek bir şey yok. TL tarafında zaten problem yok. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır



Halkın döviz alım talebi olamadığını ifade eden Leblebici, mevduata el konulacağı iddialarının spekülatif haberler olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr









