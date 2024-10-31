Bankalardan emeklilere rekor promosyon fırsatı!

Bankalar, emekliler için Kasım ayında promosyon tekliflerinde rekabeti yükseltti. Emekli maaşını başka bir bankaya taşıyanlara sunulan promosyonlar, şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştı. Kamu ve özel bankaların cazip teklifleri milyonlarca emekliyi en yüksek promosyonu araştırmaya yöneltti. Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

HALKBANK: 12.000 TL'YE VARAN PROMOSYON

Halkbank, SGK emeklilerine üç yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Brüt maaşa göre yapılan ödemeler, 10.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

VAKIFBANK: 24.000 TL'YE KADAR PROMOSYON

VakıfBank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere ana promosyon olarak 12.000 TL ödeme yapıyor. Ek olarak Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile aylık 1.000 TL, yıllık toplamda 12.000 TL'ye varan nakit avantajı sunuluyor.

10.000 TL’ye kadar maaş: 5.000 TL

10.000-15.000 TL arası maaş: 8.000 TL

15.000-20.000 TL arası maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI: 12.000 TL'YE VARAN ÖDEME

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaşlarını kendisine taşıdıklarında 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Brüt maaşa göre promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ING BANK: 20.000 TL'YE KADAR PROMOSYON

ING Bank, SGK emeklilerine 15.000 TL ana promosyon sunarken, otomatik fatura talimatı ve Turuncu Hesap kampanyası ile toplamda 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme avantajı sağlıyor.

10.000 TL'ye kadar maaş: 6.250 TL

10.000-15.000 TL arası maaş: 10.000 TL

15.000-20.000 TL arası maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

YAPI KREDİ: 18.000 TL'YE VARAN PROMOSYON

Yapı Kredi, SGK emeklilerine üç yıllık taahhüt karşılığında 18.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek şartlarla toplam promosyon miktarı daha da artırılabiliyor.

9.999 TL'ye kadar maaş: 9.250 TL

10.000-14.499 TL arası maaş: 13.000 TL

15.000-19.999 TL arası maaş: 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 18.000 TL

GARANTİ BBVA VE FİBABANKA: 15.000 TL'YE KADAR PROMOSYON

Garanti BBVA ve Fibabanka da 10.000-15.000 TL arası maaşı olan emeklilere 10.000 TL, 20.000 TL üzeri maaş sahiplerine ise 15.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

Kasım ayı itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kazandı. En yüksek promosyon miktarı 24.000 TL’ye ulaşırken, çeşitli bankalarda ek avantajlarla bu miktar artırılabiliyor. Emekli maaşını taşımayı düşünenler, bankaların sunduğu avantajlardan yararlanarak en yüksek kazancı sağlayabilirler.