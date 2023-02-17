Bankaların bağış kısıtlamasına istisna getirildi
Bankalar için getirilen "banka bağış yaparken kaynaklarının binde dördünü aşmama" yasağına, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle muafiyet geldi. Yasakta, AFAD'a yapılacak bağışlar istisna tutulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.
Kaynak: DHA
# Resmi Gazete # AFAD # Kahramanmaraş # deprem2022 yılı son çeyrek işsizlik rakamları açıklandı "Türkiye Tek Yürek" oldu Deprem bağışı yapanlara vergi indirimi İş Bankası'ndan deprem açıklaması