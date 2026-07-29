Bankaların emekli promosyonu yarışı kızıştı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar listesi

Nakit ödemenin yanı sıra fatura talimatı, kart kullanımı ve ek ürünlerle toplam kazanç bazı bankalarda 35 bin TL'ye kadar ulaştı. Ancak en yüksek tutarı almak için kampanya koşullarını dikkatle incelemek gerekiyor.

Promosyon ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra ölüm aylığı ve yetim aylığı alan hak sahipleri de yararlanabiliyor.

Emekli promosyonu nasıl alınıyor ve banka değişikliği nasıl yapılır?

Kampanyalara katılabilmek için maaşın ilgili bankaya taşınması ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına ilişkin taahhüt verilmesi gerekiyor. Emeklilerin banka seçerken yalnızca ilan edilen rakama değil; koşulsuz nakit tutarına, üç yıllık taahhüde ve ek ödeme şartlarına da bakması önem taşıyor.

Daha yüksek promosyon veya farklı avantajlardan yararlanmak isteyen emekliler, mevcut taahhüt süresi sona ermeden de banka değişikliği yapabiliyor. Bu durumda kalan taahhüt süresine karşılık gelen promosyon tutarı iade edilirken, emekli maaşı yeni bankaya taşınarak yeni kampanyadan yararlanılabiliyor.

İşte banka banka güncel temmuz ayı emekli promosyon listesi

Şekerbank: Kampanyalar kapsamında toplam promosyon ve ek ödül tutarı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor.

ING: Koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek avantajlarla birlikte toplam kazanç 32 bin TL'ye ulaşıyor.

Türkiye Finans: Nakit promosyon ve bonuslarla toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkarken, yakınını bankaya yönlendiren müşterilere ilave ödül imkanı da sunuluyor.

Yapı Kredi: Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren müşterilere kampanyalar kapsamında toplam 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül sunuluyor.

Albaraka Türk: 20 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra referans kampanyaları ve ek avantajlarla toplam ödül 30 bin TL seviyesine çıkabiliyor.

DenizBank: 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanında kredi kartı, otomatik ödeme ve ek ürün kampanyalarıyla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İş Bankası: 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül 25 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Garanti BBVA: 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kart kullanımı, avans hesap ve sigorta gibi ek ürünlerle toplam ödül 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

TEB: Nakit promosyon tutarı maaşa göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler toplamda 21 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.

QNB: Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Kuveyt Türk: 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında ek kampanyalarla toplam kazanç 15 bin 500 TL'ye kadar ulaşıyor.

Akbank: Maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank: 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor. Ölüm aylığı alan ve 10 bin TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.

VakıfBank: Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuluyor.

Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.