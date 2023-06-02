Kredi çekecekler dikkat: Bankaların faiz oranları kaç oldu?
Vatandaşların gözü Meclis'teki ekonomik gelişmelerdeyken, diğer yandan bankaların kredi faizleri de merak ediliyor. Düşük faizli uzun vadeli kredi arayan vatandaşlar için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere, bankalar kredilerini güncelledi işte detaylar...
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? Çeşitli sebeplerle kredi çekmek isteyen kişilerin gözü bankaların duyurduğu faiz oranlarında.
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, TEB, İş bankası ve diğer tüm bankalar konut, ihtiyaç, taşıt olmak üzere üç ayrı kategoride müşterilerine düşük faizli uzun vadeli kredi kampanyalarını duyuruyor.
Bu kapsamda "2 Haziran 2023 Kredi faiz oranlarında son durum nedir, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte banka banka kredi faiz oranları son durum ve detaylar.
HALKBANK
Bireysel tüm nakit ihtiyaçlarınız için aylık %1,94 faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar 36 ay , 50.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için 24 ay ve 100.001 TL üstü tutarlar için 12 ay vade ile yararlanabilirsiniz.