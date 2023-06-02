Kredi çekecekler dikkat: Bankaların faiz oranları kaç oldu?

HALKBANK

Bireysel tüm nakit ihtiyaçlarınız için aylık %1,94 faiz oranı ile 50.000 TL'ye kadar 36 ay , 50.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için 24 ay ve 100.001 TL üstü tutarlar için 12 ay vade ile yararlanabilirsiniz.