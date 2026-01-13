Bankaların faiz yarışında kazanan belli oldu! İşte 600 bin liranızı en çok değerlendiren o bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve bankalar arasındaki rekabet, mevduat faizlerini yatırımcının radarına soktu. Kenarda 600 bin lirası olan vatandaşlar için bankalar adeta yarışa girdi. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? İşte paranıza para katacak o hesaplamalar...
Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olan vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Ellerindeki nakit parayı enflasyona karşı korumak ve aylık düzenli gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını mercek altına aldı.
Vatandaşların en çok merak ettiği "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusunun yanıtı ise netleşti.
İşte 600.000 TL anapara için 32 günlük vadede bankaların sunduğu faiz oranları, ele geçecek net nakit ve vade sonu toplam tutarlar:
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 18.497,61 TL
Vade sonu tutar: 618.497,61 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 17.141,92 TL
Vade sonu tutar: 617.141,92 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 17.359,83 TL
Vade sonu tutar: 617.359,83 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 19.839,80 TL
Vade sonu tutar: 619.839,80 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 19.392,09 TL
Vade sonu tutar: 619.392,09 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 19.392,09 TL
Vade sonu tutar: 619.392,09 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 19.392,09 TL
Vade sonu tutar: 619.392,09 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 17.050,22 TL
Vade sonu tutar: 617.050,22 TL
ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 16.380,97 TL
Vade sonu tutar: 616.380,97 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 18.009,86 TL
Vade sonu tutar: 618.009,86 TL
QNB
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 17.792,88 TL
Vade sonu tutar: 617.792,88 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 17.358,90 TL
Vade sonu tutar: 617.358,90 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,92
Aylık getiri: 17.324,19 TL
Vade sonu tutar: 617.324,19 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 16.707,95 TL
Vade sonu tutar: 616.707,95 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 16.490,96 TL
Vade sonu tutar: 616.490,96 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 18.660,82 TL
Vade sonu tutar: 618.660,82 TL
Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 16.056,99 TL
Vade sonu tutar: 616.056,99 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 16.056,99 TL
Vade sonu tutar: 616.056,99 TL