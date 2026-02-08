Bankaların faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu
Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları yeniden gündemde. Bankalar, özellikle yeni müşterilere yönelik %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans seçenekleriyle dikkat çeken limitler sunuyor. İşte bankaların güncel kampanyaları ve öne çıkan tutarlar…
1) QNB: %0 FAİZLİ KREDİ VE NAKİT AVANS
QNB, yeni müşterilere yönelik faizsiz kampanyasını duyurdu.
60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
2) DENİZBANK: FAİZSİZ FIRSAT
DenizBank, yeni müşteri kampanyasında faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği sundu.
65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
3) İŞ BANKASI: TAKSİTLİ AVANS VE EK HESAP
İş Bankası, yeni müşterilere yönelik faizsiz seçeneklerini taksitli avans ve ek hesap üzerinden duyurdu.
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
30.000 TL, %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
4) GARANTİ BBVA: %0 FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti BBVA, yeni müşterilere %0 faizli ihtiyaç kredisi sundu.
50.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli, sigortasız ve masrafsız ihtiyaç kredisi
Toplam: 50.000 TL
5) ON DİJİTAL: DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
ON Dijital Bankacılık, faizsiz değil düşük faizli bir seçenek açıkladı.
50.000 TL, 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi
Aidatsız kredi kartı
Toplam: 50.000 TL
6) AKBANK: DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ
Akbank’ın yeni müşteri kampanyasında düşük faizli kredi seçeneği de yer aldı.
100.000 TL, 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi
Toplam: 100.000 TL
7) AKBANK: %0 FAİZLİ KREDİ VE AVANS
Akbank, yeni müşterilere ayrıca %0 faizli kampanya da sundu.
45.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 70.000 TL
8) ZİRAAT BANKASI: YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI
Ziraat Bankası kampanyasında kredi yerine müşteri avantajları öne çıktı.
5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
Ücretsiz havale
Toplam: 5.000 TL
9) YAPI KREDİ: ARTI BAKİYE FIRSATI
Yapı Kredi, “SUPERKART” kampanya kodu ile yeni müşteri fırsatını duyurdu.
20.000 TL Artı Bakiye
Yapı Kredi Asistans hizmetleri
Toplam: 20.000 TL
10) HALKBANK: PARAFPARA KAMPANYASI
Halkbank, yeni müşterilere ParafPara üzerinden kampanya sundu.
Market harcamalarına 1.000 TL ParafPara
Mobil/QR ödemelere 1.500 TL’ye varan ParafPara
Toplam: 10.000 TL
11) ALBARAKA TÜRK: KÂR PAYSIZ FİNANSMAN
Albaraka Türk, yeni müşterilere vade farksız taksit ve %0 kâr paylı finansman duyurdu.
Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam: 100.000 TL
12) KUVEYT TÜRK: SAĞLAM KART TROY
Kuveyt Türk, yeni müşterilere kart üzerinden vade farksız taksit seçeneği sundu.
Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit
Kart ücreti yok
Toplam: 50.000 TL