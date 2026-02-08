Bankaların faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu

Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları yeniden gündemde. Bankalar, özellikle yeni müşterilere yönelik %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans seçenekleriyle dikkat çeken limitler sunuyor. İşte bankaların güncel kampanyaları ve öne çıkan tutarlar…

1) QNB: %0 FAİZLİ KREDİ VE NAKİT AVANS

QNB, yeni müşterilere yönelik faizsiz kampanyasını duyurdu.

60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

Toplam: 85.000 TL


2) DENİZBANK: FAİZSİZ FIRSAT

DenizBank, yeni müşteri kampanyasında faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği sundu.

65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL

3) İŞ BANKASI: TAKSİTLİ AVANS VE EK HESAP

İş Bankası, yeni müşterilere yönelik faizsiz seçeneklerini taksitli avans ve ek hesap üzerinden duyurdu.

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
30.000 TL, %0 faizli ek hesap

Toplam: 55.000 TL

4) GARANTİ BBVA: %0 FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti BBVA, yeni müşterilere %0 faizli ihtiyaç kredisi sundu.

50.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli, sigortasız ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Toplam: 50.000 TL

5) ON DİJİTAL: DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

ON Dijital Bankacılık, faizsiz değil düşük faizli bir seçenek açıkladı.

50.000 TL, 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi
Aidatsız kredi kartı

Toplam: 50.000 TL

6) AKBANK: DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

Akbank’ın yeni müşteri kampanyasında düşük faizli kredi seçeneği de yer aldı.

100.000 TL, 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi

Toplam: 100.000 TL

7) AKBANK: %0 FAİZLİ KREDİ VE AVANS

Akbank, yeni müşterilere ayrıca %0 faizli kampanya da sundu.

45.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

Toplam: 70.000 TL

8) ZİRAAT BANKASI: YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası kampanyasında kredi yerine müşteri avantajları öne çıktı.

5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
Ücretsiz havale

Toplam: 5.000 TL

9) YAPI KREDİ: ARTI BAKİYE FIRSATI

Yapı Kredi, “SUPERKART” kampanya kodu ile yeni müşteri fırsatını duyurdu.

20.000 TL Artı Bakiye
Yapı Kredi Asistans hizmetleri

Toplam: 20.000 TL

10) HALKBANK: PARAFPARA KAMPANYASI

Halkbank, yeni müşterilere ParafPara üzerinden kampanya sundu.

Market harcamalarına 1.000 TL ParafPara
Mobil/QR ödemelere 1.500 TL’ye varan ParafPara

Toplam: 10.000 TL

11) ALBARAKA TÜRK: KÂR PAYSIZ FİNANSMAN

Albaraka Türk, yeni müşterilere vade farksız taksit ve %0 kâr paylı finansman duyurdu.

Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

Toplam: 100.000 TL

12) KUVEYT TÜRK: SAĞLAM KART TROY

Kuveyt Türk, yeni müşterilere kart üzerinden vade farksız taksit seçeneği sundu.

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit
Kart ücreti yok

Toplam: 50.000 TL

