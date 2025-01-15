Bankaların faizsiz kredi yarışı başladı! Fırsatlar artıyor
Bankalar, nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için faizsiz kredi kampanyalarını artırıyor. Faizsiz kredilerde üst limit 55 bin TL’ye kadar yükseldi. Peki, hangi bankalar hangi limitlerde kredi sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
Son dönemde artan ekonomik zorluklar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşları faizsiz kredi seçeneklerini araştırmaya itti. Bankalar, yeni müşterilerini çekmek için cazip faizsiz kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyaların üst limitleri ise giderek yükseldi. Gazete Duvar'a göre, şu anda faizsiz kredilerde en yüksek limit 55 bin TL’ye kadar çıkmış durumda.
İşte bankalar ve faizsiz kredi limitleri:
İŞ BANKASI
İş Bankası, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avansı ve 1 ay vadeli 30 bin TL'ye kadar ek hesap sunan faizsiz kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Toplamda 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlayan bu kampanya, nakit sıkıntısı çekenler için büyük bir fırsat sunuyor.
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası, faizsiz kredi alanındaki rekabette iddialı bir şekilde yerini alıyor. Yeni müşterilerine özel sunulan kampanya, 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avansını içeriyor. Toplamda 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanı tanıyor.
QNB
QNB, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avansı sunuyor. Toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sunan QNB, ödeme süresi ve vadesi açısından esnek seçenekler sağlıyor.
ENPARA
Enpara, faizsiz kredi arayanlar için 35 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor. 6 aya kadar vade seçeneğiyle sunulan bu kredi, enpara.com üzerinden başvurulabiliyor. Faizsiz ve masrafsız kredi arayanlar için Enpara’nın sunduğu imkanlar oldukça cazip.
TEB
TEB, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 25 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avansı sunuyor. Toplamda 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlayan TEB, kredi kullanımına dair esnek ödeme seçenekleri sunuyor.
DENİZBANK
Denizbank ise yeni müşterilerine 3 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avansı sunuyor. Bu kampanyada toplam limit 45 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Faizsiz kredi arayışına giren vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Faizsiz kredi tutarları, başvuru sahibinin kredi notuna göre belirleniyor, bu nedenle yüksek limitli krediler her başvuru sahibine verilmiyor. Ayrıca, kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra tanımlanan faizsiz taksitli nakit avansı seçenekleri de kullanılabilir hale geliyor.