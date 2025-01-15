Bankaların faizsiz kredi yarışı başladı! Fırsatlar artıyor

İŞ BANKASI

İş Bankası, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avansı ve 1 ay vadeli 30 bin TL'ye kadar ek hesap sunan faizsiz kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Toplamda 55 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlayan bu kampanya, nakit sıkıntısı çekenler için büyük bir fırsat sunuyor.