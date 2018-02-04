Bankaların geçen yıl elde ettikleri net kâr bir önceki yıla oranla yüzde 30,9 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankaların elde ettiği bu kârın büyük kısmı faiz gelirlerinden oluşuyor. Dikkat çeken bir başka detay ise kârı hızla artan bankaların yeni istihdamlar oluşturmak yerine adeta personel kıyımı yapması oldu.

Bankaların kârı giderek artıyor, arttıkça da personel çıkarıyor.



Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar geçen yıl yani 2017'de net kârlarını yüzde 30,9 oranında artırarak 49,1 milyara çıkardı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.



Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'ya oranla yüzde 27,1 oranında arttı. 2016'da 194,7 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 247,5 milyar liraya yükseldi. Bankalar, 12 ay vadeli kredilerden 200 milyar lira faiz geliri elde etti. Bu gelirin 47,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar lirası kredi kartlarından, 30 milyar lirası taksitli ticari kredilerden, 113,9 milyar lirası da diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.



Yeni Şafak'ın haberine göre bankacılık sektörü bu ciddi net kâr artışına rağmen yeni istihdam sağlamakta zayıf kaldı.



Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporuna göre; Bankalarda toplam çalışan sayısı 2017 yıl sonu itibariyle 193 bin 504 kişi oldu. Veriler bankalarda istihdamın 2016'ya göre 3 bin 195 kişi yani yüzde 1,6 oranında azaldığını gösteriyor. Bu durum da bankalara sırasını bekleme süresinin artmasına neden oluyor.



Türkiye'de hali hazırda 34'ü mevduat, 13'ü kalkınma ve yatırım, 5'i de katılım olmak üzere toplam 52 banka faaliyet gösteriyor.





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