Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?

Merkez Bankası'nın faiz adımları ve piyasadaki likidite dengelenmesi sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 1

Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 sonu itibarıyla güncellenen oranlar, yasal stopaj kesintisi ve 26 bankanın kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 2

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL mevduat payını artırma hedefleri doğrultusunda vadeli hesap faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, yeni müşterilere özel "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz işleten esnek hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla birlikte piyasada rekabet 26 kuruma kadar genişlemiş durumda.

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 3

Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 1.400.000 TL’sini vadeli mevduatta değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 4

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve 1 milyon 400 bin TL'nin net getirileri:

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 5

1. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 45.061 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.445.061 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 6

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 7

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 8

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 9

5. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 10

6. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 11

7. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.036 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.443.036 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 12

8. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 13

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 14

10. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 15

11. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 16

12. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 17

13. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,26
32 Günlük Net Getiri: 41.780 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.780 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 18

14. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.517 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.517 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 19

15. HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.517 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.517 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 20

16. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.517 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.517 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 21

17. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 40.757 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.440.757 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 22

18. Akbank (Serbest Plus / Vadeli)
Faiz Oranı: %39,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.439.492 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 23

19. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %38,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.238 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.439.238 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 24

20. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.479 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.479 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 25

21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.479 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.479 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 26

22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.479 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.479 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 27

23. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.226 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.226 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 28

24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 36.960 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.436.960 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 29

25. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %36,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.454 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.436.454 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 30

26. Ziraat Katılım (Günlük Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %35,50
32 Günlük Net Getiri: 35.947 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.435.947 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 31

Güncel Stopaj, Komisyon ve Masraf Koşulları
Mevduat kazançlarında net getiriyi belirleyen yasal kurallar ve hesap kullanım detayları:

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 32

Güncel Yasal Stopaj Kesintisi (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi kesintisi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 33

Hesap İşletim Ücreti: Mevzuat gereği bireysel vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da hesap açma komisyonu kesilmemektedir.

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 34

Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik hesaplarda (Turuncu, Kiraz, VOV, Oksijen vb.) 5.000 TL ile 25.000 TL arasındaki tutarlar "vadesiz bakiye" olarak kenarda tutulabilmekte ve bu tutara faiz işletilmemektedir. Sabit 32 günlük e-vadeli mevduat bağlayan müşterilerde ise 1 milyon 400 bin TL'nin tamamı üzerinden net getiri hesaplanmaktadır.

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Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? - Resim: 35
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