Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Merkez Bankası'nın faiz adımları ve piyasadaki likidite dengelenmesi sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden sürüyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Eylül 2026 sonu itibarıyla güncellenen oranlar, yasal stopaj kesintisi ve 26 bankanın kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların TL mevduat payını artırma hedefleri doğrultusunda vadeli hesap faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, yeni müşterilere özel "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz işleten esnek hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı havuzlarıyla birlikte piyasada rekabet 26 kuruma kadar genişlemiş durumda.
Peki, şu anda nakit parayı 32 gün vadeli mevduata bağlamak ne kazandırıyor? Tasarrufunu enflasyona karşı korumak isteyen bir yatırımcının 1.400.000 TL’sini vadeli mevduatta değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve 1 milyon 400 bin TL'nin net getirileri:
1. Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 45.061 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.445.061 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL
3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL
4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL
5. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL
6. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.555 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.444.555 TL
7. ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.036 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.443.036 TL
8. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL
9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL
10. Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL
11. DenizBank (Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL
12. QNB (Kazandıran Günlük)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 42.529 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.442.529 TL
13. Hayat Finans (Avantajlı Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %41,26
32 Günlük Net Getiri: 41.780 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.780 TL
14. getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.517 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.517 TL
15. HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.517 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.517 TL
16. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 41.517 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.441.517 TL
17. Yapı Kredi (Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 40.757 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.440.757 TL
18. Akbank (Serbest Plus / Vadeli)
Faiz Oranı: %39,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.492 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.439.492 TL
19. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %38,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 39.238 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.439.238 TL
20. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.479 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.479 TL
21. Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.479 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.479 TL
22. İş Bankası (İşCep Vadeli)
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.479 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.479 TL
23. Enpara.com (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,75
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 38.226 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.438.226 TL
24. Albaraka Türk (Katılım Hesabı)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 36.960 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.436.960 TL
25. Halkbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %36,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 36.454 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.436.454 TL
26. Ziraat Katılım (Günlük Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %35,50
32 Günlük Net Getiri: 35.947 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.435.947 TL
Güncel Stopaj, Komisyon ve Masraf Koşulları
Mevduat kazançlarında net getiriyi belirleyen yasal kurallar ve hesap kullanım detayları:
Güncel Yasal Stopaj Kesintisi (%17,5): Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli TL mevduat ve katılım hesaplarında stopaj kesintisi %17,5 olarak uygulanmaktadır. Yukarıdaki tüm kazançlar brüt faizden yasal %17,5 vergi kesintisi düşülerek net ele geçen tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Hesap İşletim Ücreti: Mevzuat gereği bireysel vadeli mevduat hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti, dosya masrafı ya da hesap açma komisyonu kesilmemektedir.
Vadesiz Alt Bakiye Koşulu: Günlük faiz işleten bazı esnek/gecelik hesaplarda (Turuncu, Kiraz, VOV, Oksijen vb.) 5.000 TL ile 25.000 TL arasındaki tutarlar "vadesiz bakiye" olarak kenarda tutulabilmekte ve bu tutara faiz işletilmemektedir. Sabit 32 günlük e-vadeli mevduat bağlayan müşterilerde ise 1 milyon 400 bin TL'nin tamamı üzerinden net getiri hesaplanmaktadır.