Hükümet zam yapar da Bankalar durur mu? Bankalar müşterilerden aldığı ücret ve komisyonlara yüzde 30'a varan oranlarda zam yaptı. Havale, EFT, kredi kartı aidatı ve bakiye sorgulama gibi işlemler artık daha pahalı.





Bankalar 2018 yılında uygulayacağı ücret ve komisyon tarifesini açıkladı.



Havale, EFT, kredi kartı aidatı ve bakiye sorgulama gibi birçok işleme zam yansıtıldı. Zamlı tarifeyse şöyle;



BANKALARIN İŞLEM ÜCRETİ

2017(TL) 2018 (TL)

Hesap özeti (sayfa başına) 1.40 1.60

Şubeden havale 29 35

Şubeden EFT 50 55

ATM havale 7 8

ATM EFT 10 12

İnternetten cebe havale 4 6

Cepten havale 1.70 2.20

Cepten EFT 4.50 5.10

Kredi kartı yıllık aidat 59 66



Bankaların uyguladığı zamlı tarifeye vatandaşlar tepkili.





ulusal.com.tr Ekonomi zorda. Vatandaş geçinme, bankalar ise zam derdinde.Bankalar 2018 yılında uygulayacağı ücret ve komisyon tarifesini açıkladı.Havale, EFT, kredi kartı aidatı ve bakiye sorgulama gibi birçok işleme zam yansıtıldı. Zamlı tarifeyse şöyle;2017(TL) 2018 (TL)Hesap özeti (sayfa başına) 1.40 1.60Şubeden havale 29 35Şubeden EFT 50 55ATM havale 7 8ATM EFT 10 12İnternetten cebe havale 4 6Cepten havale 1.70 2.20Cepten EFT 4.50 5.10Kredi kartı yıllık aidat 59 66Bankaların uyguladığı zamlı tarifeye vatandaşlar tepkili.