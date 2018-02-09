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Bankaların uyguladığı zamlı tarifeye vatandaşlar tepkili

Hükümet zam yapar da Bankalar durur mu? Bankalar müşterilerden aldığı ücret ve komisyonlara yüzde 30'a varan oranlarda zam yaptı. Havale, EFT, kredi kartı aidatı ve bakiye sorgulama gibi işlemler artık daha pahalı.

Bankaların uyguladığı zamlı tarifeye vatandaşlar tepkili
Ekonomi zorda. Vatandaş geçinme, bankalar ise zam derdinde. 

Bankalar 2018 yılında uygulayacağı ücret ve komisyon tarifesini açıkladı.

Havale, EFT, kredi kartı aidatı ve bakiye sorgulama gibi birçok işleme zam yansıtıldı. Zamlı tarifeyse şöyle;

BANKALARIN İŞLEM ÜCRETİ 
                                                    2017(TL)           2018 (TL)
Hesap özeti (sayfa başına)          1.40                  1.60
Şubeden havale                            29                       35
Şubeden EFT                               50                       55
ATM havale                                    7                         8
ATM EFT                                        10                      12
İnternetten cebe havale                  4                       6
Cepten havale                               1.70                   2.20
Cepten EFT                                   4.50                   5.10
Kredi kartı yıllık aidat                       59                      66  

Bankaların uyguladığı zamlı tarifeye vatandaşlar tepkili. 


ulusal.com.tr
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