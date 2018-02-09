Ekonomi zorda. Vatandaş geçinme, bankalar ise zam derdinde.
Bankalar 2018 yılında uygulayacağı ücret ve komisyon tarifesini açıkladı.
Havale, EFT, kredi kartı aidatı ve bakiye sorgulama gibi birçok işleme zam yansıtıldı. Zamlı tarifeyse şöyle;
BANKALARIN İŞLEM ÜCRETİ
2017(TL) 2018 (TL)
Hesap özeti (sayfa başına) 1.40 1.60
Şubeden havale 29 35
Şubeden EFT 50 55
ATM havale 7 8
ATM EFT 10 12
İnternetten cebe havale 4 6
Cepten havale 1.70 2.20
Cepten EFT 4.50 5.10
Kredi kartı yıllık aidat 59 66
Bankaların uyguladığı zamlı tarifeye vatandaşlar tepkili.
ulusal.com.tr
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